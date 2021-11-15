Sudan'da darbe karşıtı eylemlerde altı kişi daha öldü

15 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, dünkü protestolarda, göstericilere polisin gerçek mermi ve gaz bombasıyla müdahalesi sonucu altı kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda protestocu da yaralandı. 25 Ekim’den bu yana devam eden gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 20 oldu.

ABD KINADI

ABD, Sudan’da ordunun iktidarı ele geçirmesine karşı düzenlenen protestolarda meydana gelen ölümlerden dolayı “derin üzüntüsünü’ dile getirerek, “aşırı güç kullanımını” kınadığını vurguladı. ABD’nin Hartum Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Özgürlük ve demokrasi için sokağa çıkan göstericilerin hayatlarını kaybetmelerinden ve yaralanmalarından dolayı üzgünüz. Aşırı güç kullanılmasını kınıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Sudan’da, Katar merkezli El Cezire televizyonunun Hartum Bürosu Şefi el Musalmi el Kabbaşi’nin evi basılarak gözaltına alındığı bildirildi. Gazetecinin neden tutuklandığı konusunda bir açıklama yapılmadı.