Süpermarket, kroket yiyen personelini işten çıkardı

Yayınlanma: 21.11.2024 - 09:35

Güncelleme: 21.11.2024 - 09:43

Adı açıklanmayan İspanyol işçi, mağaza kapandıktan sonra çöpe gidecek olan kızarmış atıştırmalığı yedikten sonra Temmuz 2023'te işten çıkarıldı.

Castilla-La Mancha Yüksek Mahkemesi geçtiğimiz günlerde verdiği bir kararla, süpermarket zinciri Mercadona'nın, Mayıs 2024'te bir alt mahkemenin işçi lehine verdiği karara yaptığı itirazı reddetti.

Şirketin politikasına göre, çalışanların mağazada bulunan herhangi bir ürünü daha önce ödemesini yapmadan tüketmeleri yasaktır.

Ancak üst mahkeme, işçilerin kapanış saatlerinden sonra atılacak olan “yemeye hazır” gıda ürünlerini atıştırmalarının yaygın bir uygulama olduğunu tespit etti.

Mahkeme kararında ayrıca, “işçinin bütün bir kroket paketini değil, ‘ertesi gün tekrar satışa sunulmayacak olan’ tek bir kroketi yediğini önemli bir ayrıntı” olarak vurguladı.

Alt mahkeme, Mayıs ayında işçinin işine iade edilmesine ve süpermarket zincirinin kendisine 39 bin 700 Euro tazminat ödemesine karar verdi. Üst mahkeme de süpermarketin işçiye yasal masrafları için 600 Euro ödemesi gerektiğini belirtti.