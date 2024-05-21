Suriye Cumhurbaşkanlığı duyurdu: First Lady'e 'lösemi' teşhisi kondu!

Meme kanserinden tamamen kurtulduğunu açıklamasından yaklaşık beş yıl sonra, Suriye'nin First Lady'si Esma Esad'a lösemi teşhisi konulduğu bildirildi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 21.05.2024 - 11:16
Suriye Cumhurbaşkanlığı duyurdu: First Lady'e 'lösemi' teşhisi kondu!
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Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, meme kanserinden tamamen kurtulduğunu açıklamasından neredeyse beş yıl sonra, Suriye'nin First Lady'si Esma Esad'a lösemi teşhisi konulduğunu bildirdi.

Açıklamada, 48 yaşındaki Esma'nın izole edilmesini gerektiren özel bir tedavi protokolüne tabi tutulacağı ve bu nedenle kamuya açık etkinliklerden uzak duracağı belirtildi.

Ağustos 2019'da Esma, erken teşhis edildiğini söylediği meme kanserinden tamamen kurtulduğunu açıklamıştı.

Esma, Suriye'deki yardım ve kalkınma faaliyetlerinin birçoğu için şemsiye kuruluş görevi gören büyük bir STK olan Syria Trust for Development'ı yönetiyor.

Esma, Eşi Devlet Başkanı Beşar Esad'la birlikte 2011'den bu yana ilk resmi yurtdışı seyahatini geçtiğimiz yıl Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapmıştı.


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