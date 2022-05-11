Suriye: İsrail, Kuneytra'yı roketlerle vurdu
İsrail'in, Suriye'ye roket saldırısı düzenlediği öne sürüldü.
Suriye, ülkenin güneyindeki Kuneytra iline İsrail tarafından roket saldırısı gerçekleştirildiğini ileri sürdü.
Suriye resmi haber ajansı SANA, Kuneytra’nın kuzey kırsalındaki Hıdır beldesinin çevresinin, roketlerle hedef alındığı iddiasında bulundu. Saldırıda maddi zarar meydana geldiği savunuldu.
Kuneytra, Şam ve çevresinde, Suriye ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplara ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.
İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda değerlendirme yapmaktan kaçınıyor.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
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