Suriye seçimlerinde sonuçlar belli oldu: Esad'ın partisi sandıklardan birinci çıktı

Yayınlanma: 19.07.2024 - 11:55

Güncelleme: 19.07.2024 - 11:55

Suriye Yüksek Yargı Seçim Komitesi, 15 Temmuz pazartesi günü yapılan dördüncü yasama dönemi Halk Meclisi seçimlerinin sonuçlarını açıkladı. Yargı Komitesi Başkanı Jihad Murad, Adalet Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında seçim sonuçlarını duyurdu.

Murad, seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştirildiğini ve seçmenlerin özgürlüğünü ve seçimlerin dürüstlüğünü sağlamak için tüm gerekli önlemlerin alındığını belirtti. Toplamda 19 milyon 200 bin 325 seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğunu ve bunlardan 7 milyon 326 bin 844'ünün oy kullandığını açıkladı. Katılım oranı yüzde 38,16 olarak gerçekleşti.

Beklendiği gibi, Baas Partisi mecliste çoğunluğu elde etti. Seçmenler, hükümetin kontrolündeki bölgelerde 8 bin 151 seçim noktasında sandığa gitti. Ancak Halep, Latakya, Hama ve Deraa gibi bazı bölgelerde seçimler tekrarlandı. Yetkililer, bu bölgelerde mükerrer oy gibi usulsüzlüklerin tespit edildiğini iddia etti.

2011'DEN BU YANA DÖRDÜNCÜ SEÇİM



Seçim öncesinde, Baas ve müttefikleri 185 kişilik bir milletvekili aday listesi çıkardı. Toplam 1516 milletvekili adayı 250 sandalye için yarışırken, 65 sandalye bağımsız adaylara gitti. Seçim sonuçlarına göre, Esad'ın Baas Partisi ve ittifakının aday gösterdiği 185 adayın tamamı meclise girmeye hak kazandı. 2020 seçimlerinde Esad'ın parti ve ittifakının milletvekili sayısı 177 olmuştu.

Bu seçim, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana yapılan dördüncü seçim oldu. Ülkenin mevcut kanunlarına göre, Esad'ın devlet başkanlığının 2028'de sona ermesi gerekiyor. Ancak yeni parlamentonun Esad'ın görev süresinin uzatılmasını öngören bir anayasa değişikliği yapması bekleniyor. Böyle bir değişiklik için mecliste dörtte üç çoğunluk, yani 188 milletvekilinin oyu gerekiyor.