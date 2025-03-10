Suriye’de cihatçıların binden fazla Alevi sivili öldürdüğü belirtiliyor: ‘Bu bir iç savaş değil soykırım’

Yayınlanma: 10.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 10.03.2025 - 04:00

Suriye'de HTŞ’nin Alevilere dönük saldırılarını protesto eden Alevi Bektaşi Federasyonu, Türkiye Alevi Dernekleri Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Alevi Kültür Dernekleri, Suriye Başkonsolosluğuna çelenk bırakmak istedi.

Ancak Valilik ve Şişli Kaymakamlığı tarafından eyleme izin verilmedi. Başkonsolosluğun etrafında yoğun güvenlik önlemi alınırken bölgeye giden tüm yollar kapatıldı. Mahalle sakini kişiler ise e-devletten ikametgahını göstererek ev ve işyerlerine girebildi.

Çelenk bırakma eylemine izin verilmemesi üzerine basın açıklaması Maçka Demokrasi Parkı’nda yapıldı. Yalıncak Sultan Alevi Kültür Derneği Başkanı Sevim Yalıncakoğlu tarafından okunan basın açıklamasında "Bugün Suriye'de, Alevi köylerinde, sadece bu çetelerin eli kanlı militanları değil, onları besleyen, onlara lojistik sağlayan, siyasi zemin açan tüm devletler de sorumludur" vurgusu yapıldı.

‘GERÇEĞİ ÇARPITIYORLAR’

Suriye’de Alevilere yönelik katliamın devam ettiği ve görmezden gelindiğine dikkat çekilen açıklamada “Kaçırılan kadınlar tecavüz tehdidiyle sindirilmekte, gençler işkence edilerek kaybedilmekte, köyler yakılıp yıkılmakta ve faili meçhul cinayetler sıradanlık kazanmıştır” denildi.

Yaşananların soykırım olduğunun belirtildiği açıklamada, “Bu bir soykırımdır. Bu zulmün failleri bellidir. Buradan yüksek sesle haykırıyoruz: Suriye’de kurulan geçici hükümet, onun sözde lideri colani ve bu çeteler, Batılı emperyalist güçlerin desteğiyle büyütülmüş, silahlandırılmış ve eğitilmiştir. Bugün Suriye’de, Alevi köylerinde, sadece bu çetelerin eli kanlı militanları değil, onları besleyen, onlara lojistik sağlayan, siyasi zemin açan tüm devletler de sorumludur” uyarısı yapıldı.

Açıklamada basının Colani’yi ‘istikrar figürü’ olarak sunmasının gerçeği çarpıtmaktan başka bir şey olmadığına dikkat çekilirken AKP iktidarının HTŞ’ye verdiği destekle bu katliamlara göz yumduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

‘ETNİK TEMİZLİK PLANI’

“HTŞ ve benzeri örgütler, yıllarca Türkiye sınırlarından serbestçe geçiş yapmıştır. Suriye’deki “güvenli bölge” politikaları, “Esad artıkları söylemleri” aslında Alevileri ve diğer azınlıkları hedef alan bir etnik temizlik planıdır. Bölgedeki askeri ve istihbari unsurlar, bu çetelerin hareketlerini desteklemekte, Suriye’nin parçalanmasını derinleştirmektedir. Colani ve yönetimi ve onları destekleyenler, bu katliamların doğrudan sorumlusudur. Herkese çağrıda bulunuyoruz: Yaşanan bu zulmü herhangi bir nedenle onaylamayın. Şiddeti ve masum insanların ölümlerini görmezden gelmeyin! Katledilen insanların sesi olun! Colani’yi meşrulaştırmayın. Bugün Suriye’de yaşananlar, bir ‘iç savaş’ değil, Alevilere yönelik açık bir soykırım girişimidir. Kimse bu gerçeği çarpıtamaz.

‘AKLAMAYIN, SAKLAMAYIN’

Bu katliamın faillerini saklamayın, isimlerini açıkça dile getirin. Saldırıları gerçekleştiren çeteleri aklamayın, meşrulaştırmayın!”

Basın açıklaması sonrası bir yurttaş, “Dün askerlerimizi yakanlar bugün Alevilere katliam yapıyor” diye bağırırken eyleme destek veren CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Valiliği ve Şişli Kaymakamlığına tepki gösterdi. Çelik, “Alevi derneklerini marjinal yapı göstermeye çalışanlara sesleniyorum, marjinal yapı arayan siyasi iktidara baksın” dedi.

Maçka’daki eylem alanının polisler tarafından çevrelenmesine ve alan daraltılmasına yurttaşlar tepki gösterdi.