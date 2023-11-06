Suriye ve Irak'taki ABD üslerine İHA saldırısı

Yayınlanma: 06.11.2023 - 12:07

Güncelleme: 06.11.2023 - 12:07

Al Mayadeen TV kanalının kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Irak ve Suriye'de ABD askerlerine ev sahipliği yapan üç askeri üs insansız hava araçlarının saldırısına uğradı.

Kaynaklara göre, Irak'ın Anbar vilayetindeki Ayn el-Esad üssü en az iki kez insansız hava araçlarının saldırısına uğradı.

Bir başka İHA saldırısı da Suriye sınırındaki El Tanf kentinde ABD öncülüğündeki Batı koalisyonuna ait bir tesiste gerçekleşti.

Kaynaklar ayrıca, Irak İslami Direniş Hareketi'ne bağlı Şii milislerin Erbil'in kuzeyinde bir üsse saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

Saldırıların arkasında kimlerin olabileceğine dair herhangi bir bilgi bulunmadığı gibi sonuçları hakkında da herhangi bir ayrıntı verilmedi.