Suriye'de askerlere 'af' ilan edildi
Şam'ı ele geçiren cihatçılar yaptıkları açıklamada eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad döneminde askere alınan tüm askerlere af çıkardıklarını duyurdu.
Terör örgütü HTŞ öncülüğündeki cihatçı silahlı grupların Şam'ı ele geçirmesinin ardından Suriye’de, İdlib'teki yönetiminin de başkanlığını yapan Muhammed el Beşir’in geçiş sürecini denetleyecek yeni Suriye hükümetini kurmakla görevlendirildiği duyuruldu.
Şam'ı ele geçiren cihatçılar Telegram hesabından yaptıkları açıklamada eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad döneminde askere alınan tüm askerlere af çıkardıklarını duyurdu.
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