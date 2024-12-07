Suriye'de çatışmalar devam ediyor: Dera il merkezi cihatçı grupların kontrolüne geçti
Başta terör örgütü HTŞ olmak üzere hükümet karşıtı silahlı grupların Suriye'de ilerleyişi devam ediyor. AA'nın aktardığına göre silahlı gruplar, Ürdün sınırındaki Dera il merkezinin kontrolünü ele geçirdi.
Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde Suriye ordusuna karşı harekete geçen Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı gruplar, kırsal kesimde çok sayıda yerleşim yerini ve askeri noktayı ele geçirerek ilerledi.
Şiddetli çatışmaların ardından silahlı gruplar, il merkezinin kontrolünü de Suriye ordusu güçlerinden aldı.
NE OLMUŞTU?
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Suriye ordusu güçleriyle terör örgütü HTŞ öncülüğündeki cihatçı gruplar arasında çatışma başlamıştı.
30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü Suriye ordusu güçlerinden alan silahlı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.
Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini Suriye ordusu güçlerinden almıştı.
Hükümet karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.
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