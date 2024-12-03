Erdoğan ile Putin'den kritik 'Suriye' görüşmesi!

Yayınlanma: 03.12.2024 - 19:37

Güncelleme: 03.12.2024 - 21:44

Görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri yanında Suriye’deki son gelişmeler, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bir yandan Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ederken öte yandan Suriye’de adil ve kalıcı çözüm için çabaladığını, bütün bunlarla birlikte bölgede diplomasiye daha fazla alan açılmasının önemli olduğunu, bu süreçte Suriye yönetiminin siyasi çözüm sürecine angaje olması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de yaşanan son gelişmeler bağlamında en önemli hususun sivillerin zarar görmemesi olduğunu, Suriye’nin daha büyük istikrarsızlıklara kaynaklık etmemesi gerektiğini ve Türkiye’nin Suriye’de sükunetin sağlanması için elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’deki son gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadele konusunda Türkiye’nin kararlı tutumunu sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'deki gerilimi detaylı bir şekilde ele aldığı duyuruldu.

Açıklamada şu cümleler yer aldı:

"İki lider hem ikili formatta hem de Astana Süreci kapsamında işbirliğinin güçlendirilmesi lehinde konuşarak Suriye'deki durumun normalleştirilmesinde Rusya, Türkiye ve İran arasındaki sıkı koordinasyonun kilit önemine işaret etti.

Rus lider Putin'in görüşmede radikal grupların Suriye devletine yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini kaydettiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca görüşmede Türk ve Rus liderlerin ticari, ekonomik ve enerji alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi konusunu da ele aldıkları vurgulandı."