Suriye'de Esad karşıtı protesto

Dürzi'lerin çoğunlukta olduğu Süveyde kentinde Suriye lideri Esad karşıtı protestolar düzenlendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2023 - 11:59
Suriye'de Esad karşıtı protesto
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Suriye'nin güneyindeki Süveyde kenti, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad karşıtı protestolara sahne oldu. Suriye'deki Dürzi azınlığın çoğunlukta olduğu kentte, protestocular "yaşasın Suriye, kahrolsun Beşar Esad" sloganları attı. 

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaştan bu yana hükümetin kontrolü altındaki kentteki protestocular, yolları kapattı ve Dürzi bayrakları salladı. 

The Guardian'da yer alan habere göre, akaryakıt fiyatlarındaki artış, ekonomik yolsuzluk ve kötü yönetime duyulan öfke büyüyürek protestolara dönüştü. Süveyde'deki protestocuların pankartlarında, BM Güvenlik Konseyi'nin geçiş hükümeti kurulması talebi ve güvenlik güçleri tarafından zorla alıkonulan kişilerin serbest bırakılmaları çağrıları yer aldı. 


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