Suriye'de Hafız Esad'ın mezarı ateşe verildi

Suriye'de yönetimi ele geçiren silahlı gruplar, Baas rejiminin devrik lideri Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın Lazkiye'deki mezarını yaktı.

Suriye'de Hafız Esad'ın mezarı ateşe verildi
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 12.12.2024 - 13:15

61 yıllık Baas rejimini yıkarak, Suriye'de yönetimi ele geçiren silahlı gruplar, devrik lider Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın mezarını yaktı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) aktardığına göre, Lazkiye'nin Kardaha kasabasında bulunan Hafız Esad'ın mezarı, silahlı gruplar tarafından ateşe verildi.

Görüntülerde, türbenin bazı bölümlerinin yandığı ve hasar gördüğü belirtildi.

Silahlı gruplar tarafından ülke genelinde kontrol sağlanan bölgelerde, Hafız Esad ve oğlu Beşar Esad'ın heykelleri ve posterleri indiriliyor.

Beşar Esad'ın babası Hafız Esad, 2000 yılında ölmüş ve ailenin atalarının memleketi olan Kardaha'daki anıt mezarına defnedilmişti.


Etiketler: #Beşar Esad #suriye

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