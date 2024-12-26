Suriye'de istihbarat teşkilatı başkanı belli oldu

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimde Enes Hattap, istihbarat teşkilatının yeni başkanı olarak atandı.

Suriye'de istihbarat teşkilatı başkanı belli oldu
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AA
Yayınlanma: 26.12.2024 - 16:26

Suriye Haber Ajansının (SANA) haberine göre, Suriye Genel Komutanlığı, istihbarat teşkilatı başkanlığına atama yapıldığını duyurdu.

Buna göre, Hattap ülkenin istihbarat teşkilatının yeni başkanı oldu.

Hattap ile ilgili detaylı bilgi paylaşılmadı.


Etiketler: #suriye #istihbarat

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