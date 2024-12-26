Suriye geçici hükümetinden 'provokasyon' uyarısı

Yayınlanma: 26.12.2024 - 11:16

Güncelleme: 26.12.2024 - 11:16

Suriye'nin Halep kentinde bir din adamının türbesine zarar verildiği iddialarına karşı Hama, Humus, Lazkiye, Tartus illeri ile Ceble ve Banyas ilçelerinde bazı gruplar meydanlarda toplanarak protesto gerçekleştirdi.

Suriye'nin geçici hükümeti, yaşanan protestolarda ölen ve yaralananlar olduğunu belirtirken, devrik rejim unsurlarının ülke genelinde "provokasyonlar" gerçekleştirdiğini açıkladı.

Hükümetin askeri operasyonlar departmanı, protestoların ardından Lazkiye kenti ve banliyösü Cableh'te sokağa çıkma yasağı getirdi.

Daha önce de Humus'ta şiddetli ayaklanmalar ve asayişi sağlayan güvenlik yetkililerine yönelik saldırıların ardından sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 'PROVOKASYON' UYARISI

Geçici hükümetin İçişleri Bakanlığı Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında Halep vilayetindeki bir tarikatın dini türbelerinden olan Şeyh Ebu Abdullah el-Hüseybi'nin türbesine baskın ve saldırı olayını gösteren videolar dolaşıma sokuldu. Bu videolar yakın zamanda gerçekleşmiş gibi lanse edildi. Dolaşıma sokulan videolar Halep kentinin bilinmeyen gruplar tarafından kurtarıldığı döneme ait eski bir video olup, kurumlarımızın mülklerini ve dini mekanları korumak için gece gündüz çalıştığımızı ve bu tür videoların yeniden yayınlanmasının amacının Suriye'nin içinden geçtiği bu hassas dönemde Suriye halkı arasına nifak sokmak olduğunu belirtiriz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Suriye'nin kıyı kesimlerindeki devrik rejimin bazı unsurlarının olayları fırsat bilip güvenlik güçlerinin silahlı saldırılar düzenlediği ve güvenlik güçlerinden ölenler olduğu kaydedildi.

PROTESTOLARI TETİKLEYEN NE OLDU?

Suriye Geçiş Hükümeti Enformasyon Bakanı Muhammed Yakup el-Ömer, olayların günün erken saatlerinde sosyal ağlarda dolaşmaya başlayan ve Arap Alevi toplumunun en önemli alimlerinden Şeyh Ebu Abdullah el-Hüseybi'nin türbesinin ateşe verildiğini gösteren bir video tarafından tetiklendiğini söyledi.

el-Ömer'e göre “Suriye kıyılarında ve Humus'ta faaliyet gösteren eski rejimin silahlı destekçileri bu söylentilerden faydalanmaya çalıştı ve güvenlik güçlerine saldırılar düzenledi.”

el-Ömer, “Amaçları Suriye halkı arasına nifak sokmak ve ülke tarihinin bu son derece hassas döneminde halk ayaklanmalarını tetiklemekti” dedi.

ALEVİ KURULUŞLARDAN AÇIKLAMA

Suriye'nin Humus ilindeki Alevi toplumunun önde gelen sivil toplum kuruluşları, ülkede dün bazı kentlerde düzenlenen protestolara ilişkin, mezhepsel sloganlar ve kışkırtıcı konuşmaları kabul etmediklerini ve herkesin bundan uzak durması gerektiğini bildirdi.

Protestolara dair yapılan açıklamada, "mezhepsel sloganlar ve kışkırtıcı konuşmaların kabul edilmediği" vurgulanarak, "iç huzurun korunması ve her türlü medya kışkırtmasından kaçınılması" uyarısında bulunuldu.

TARTUS'TA YENİ YÖNETİME BAĞLI GÜÇLERE PUSU

Suriye'nin Tartus ilinde, devrik rejimi unsurlarının, yeni yönetimin güvenlik güçlerine kurduğu pusuda 14 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeni yönetimin İçişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman, devrik rejim unsurlarının Tartus'ta İçişleri Bakanlığına bağlı güçlere pusu kurduğunu belirterek, "Tartus kırsalında halkın güvenliğini ve emniyetini sağlama görevini yerine getiren İçişleri Bakanlığına bağlı güçlere kurulan pusuda 14 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı" açıklamasında bulundu.

Hükümete bağlı güvenlik güçlerinin son 3 gündür Lazkiye ve Tartus illeri başta olmak üzere bazı kentlerde, savaş suçları işlediği iddia edilen rejim yetkilileriyle ilgili arama tarama çalışmaları yürütüyordu.