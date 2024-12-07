Suriye’de muhalifler, 2011’de Esad’a karşı ayaklanmanın başladığı Dera’da kontrol sağladı

Yayınlanma: 07.12.2024 - 10:57

Güncelleme: 07.12.2024 - 11:24

Suriye’nin kuzeyinde olduğu gibi, güneyinde de Esad güçlerine karşı harekete geçen silahlı grupların ilerleyişi sürüyor.

Muhalifler, 2011 yılında Suriye hükümetine yönelik ayaklanmanın başladığı Dera’da kontrol sağladı.

Ürdün sınırında yer alan Dera, yaklaşık 13 yıl önce Esad yönetimine karşı başlatılan "ayaklanmanın beşiği" olarak sembolik önem kazanmıştı.

DERA KENTİNİN ÖNEMİ

Dera, Suriye'nin güneyinde yer alan ve ülkenin tarihsel, stratejik ve siyasi açıdan önemli bir kentidir. Ürdün ile Suriye arasındaki ticaret ve geçişler için kritik bir noktada yer alan kentte, özellikle Nasib Sınır Kapısı, bölgenin ticaret yollarındaki önemini artırmaktadır. Ayrıca, Şam’a olan yakınlığı da bölgenin askeri ve lojistik açıdan değerini yükseltmektedir.

Tarihsel açıdan bakıldığında, Dera, Suriye iç savaşının başladığı kent olarak bilinir. 2011 yılında, protestocuların tutuklanması ile başlayan protestolar, tüm ülkeyi saran isyanların fitilini ateşlemiştir. Bunun yanı sıra, kentte Roma dönemine ait kalıntılar ve su yolları gibi eserler, Dera'nın tarihsel mirasını ortaya koymaktadır.

Askeri ve siyasi açıdan Dera, iç savaş boyunca hem Şam yönetimi hem de silahlı gruplar için önemli bir çatışma alanı olmuştur. Ürdün sınırındaki stratejik konumu ve başkente olan yakınlığı nedeniyle bölgeyi kontrol eden taraf önemli avantajlar elde etmiştir. Güney cephesi olarak bilinen bölgede yaşanan çatışmalar ve barış görüşmelerinde Dera'nın rolü merkezi olmuştur. Bu nedenle, hem Suriye hükümeti hem de dış aktörler için kritik bir nokta olmayı sürdürmektedir.

Ekonomik olarak, Dera, tarıma dayalı ekonomisiyle öne çıkar. Ayrıca sınır ticareti ve transit geçişler, kentin ekonomik yaşamında önemli bir yer tutar. Sosyal açıdan ise bölge halkı, kırsal ve muhafazakâr yapısıyla dikkat çeker. Aşiret bağlarının güçlü olduğu Dera'da, bu sosyo-kültürel yapı hem yerel hem de ulusal düzeyde etkili olmaktadır.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Suriye ordusu ve silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı.

28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirdi.

Aynı gece, Han Şeyhun ilçesinde kontrolü sağlayarak İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama iline yöneldi.

Suriye ordusu tarafından 5 Aralık'ta yapılan son açıklamada, Hama'da kontrolün kaybedildiği ve "kayıpları engellemek için Hama dışında yeniden mevzi alındığı" kaydedildi.

Öte yandan, silahlı grupların askeri operasyon biriminin lideri Hassan Abdel Gani'nin, "Kuvvetlerinin Hama merkez hapishanesinden yüzlerce mahkumu serbest bıraktı" açıklaması tedirginlik yarattı.

Son olarak, silahlı grupların Humus şehir merkezine ulaştıkları bildirildi. Bazı yerel kaynaklar ve Fransız haber ajansı AFP, Suriye Ordusu'nun Humus'tan çekildiğini öne sürdü.

Silahlı grupların lideri Hasan Abdul Ghany gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güçlerimiz Humus şehrinin dışındaki son köyü de kurtardı ve şimdi şehrin surlarındayız" ifadelerini kullandı.

Ghany, Suriye ordusuna mensup askerlere şehri terk etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Daha önce Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Suriye Ordusunun Humus'tan çekildiği yönündeki haberlerin aslı yoktur. Ordumuzun Humus ve kırsalında bulunduğunu ve ek kuvvetlerle takviye edildiğini teyit ediyoruz. Çeşitli teçhizat ve silahlarla donatılmış devasa kuvvetler var ve güçlerimiz her türlü terörist saldırısını püskürtmeye hazır" ifadeleri yer almıştı.

Mevcut çatışmalar, Suriye Ordusu ve silahlı gruplar arasında Humus şehir merkezi ve çevresinde yoğunlaşıyor.