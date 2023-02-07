BM, Türkiye'den Suriye'ye giden yardımların geçici olarak durduğunu açıkladı

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 14:25

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 14:25

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen şiddetli depremin ardından BM'den, Suriye'ye yönelik bir açıklama geldi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) sözcüsü Madevi Sun-Suon, Kahramanmaraş'ta depremin yollara verdiği zarar ve diğer lojistik sorunlar nedeniyle Türkiye'den Suriye'nin kuzeybatısına BM yardımlarının akışının geçici olarak durduğunu söyledi.

Madevi Sun-Suon, bu ihtiyaçların şimdi daha da arttığını ve her ay Türkiye üzerinden Suriye'ye giren yüzlerce kamyon gıda, tıbbi ve diğer yardımları daha da hayati hale getirdiğini söyledi.

Sun-Suon, "Bazı yollar bozuk, bazılarına erişim mümkün değil. Üzerinde çalışılması gereken lojistik sorunlar var. Ne zaman yeniden başlayacağına dair elimizde net bir resim yok" diyerek, yardım çalışanlarının su ve elektriğe sınırlı erişimin yanı sıra kendi meslektaşlarını ve sevdiklerini aramakla da mücadele ettiklerini söyledi.

Yardım yetkilileri, halihazırda Suriye'nin kuzeybatısına yerleştirilmiş olan yardımların hızla tükeneceğini söyledi.

Mercy Corps Suriye Ülke Direktörü Kieren Barnes Reuters'a yaptığı açıklamada, "Sistemde önümüzdeki 3-5 gün için bir miktar malzeme olduğunu duyduk, ancak endişemiz bunların hızla tükenecek olması. Suriye'nin kuzeybatısı için kaynaklarımızı önemli ölçüde arttırmamız ve müdahale edebilmemiz için tedarik hatlarının açık olmasını sağlamamız gerekecek" dedi.

SURİYE KIZILAYI'NDAN BM'YE ÇAĞRI

Suriye Kızılayı, muhaliflerin kontrolündeki bölgeler de dahil olmak üzere ülkenin tüm bölgelerine yardım ulaştırmaya hazır olduğunu açıkladı.

Suriye Kızılayı, uzun süredir muhaliflerin elindeki bölgelerde yardım ve kurtarma operasyonlarını koordine eden Birleşmiş Milletler'i bunu kolaylaştırmaya çağırdı.