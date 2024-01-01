MİT’ten Suriye’de operasyon: IŞİD sorumlusu yakalandı!

Yayınlanma: 01.01.2024 - 11:16

Güncelleme: 01.01.2024 - 11:16

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Abdullah El Cündi’nin Suriye’de bulunan Türk güvenlik güçlerine ait araçlara eylem planlamasında bulunduğunu tespit etti. El Cündi’ye operasyon için düğmeye basıldı.

MİT tarafından sağlanan istihbari destek ile bölgedeki yerel güvenlik güçleri Fırat Kalkanı Harekatı Alanı içerisindeki El Bab’da operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde, IŞİD’li El Cündi sağ olarak ele geçirildi.

İfadesi alınan El Cündi, IŞİD’in, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Alanı’nda bulunan Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında olunduğunu itiraf etti.

Cündi, IŞİD’li militanların bunun için zaman zaman keşif faaliyetleri icra ettiğini de söyledi. El Cündi, ayrıca Sıddık Taburu bünyesinde eylem gerçekleştirmek üzere hazır bulunan örgüt mensuplarına ilişkin bilgileri de verdi.

Operasyon neticesinde IŞİD’in eylem planlamaları deşifre edilerek, örgüt çalışmaları akamete uğratıldı. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.