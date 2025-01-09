Suriye'de yeni yönetim tarih verdi: Pasaport işlemleri başlıyor

Yayınlanma: 09.01.2025 - 22:02

Güncelleme: 09.01.2025 - 22:02

Suriye Haber Ajansına (SANA) göre, yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığı, pasaport hizmetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, diplomatik misyonlar ve e-konsolosluklar aracılığıyla, başvuru sırasına göre pasaport verme işlemlerinin 12 Ocak'tan itibaren yeniden başlayacağı ifade edildi.