Suriye'de yeni yönetim tarih verdi: Pasaport işlemleri başlıyor
Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığı, pasaport işlemlerinin 12 Ocak itibarıyla yeniden başlatılacağını bildirdi.
Suriye Haber Ajansına (SANA) göre, yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığı, pasaport hizmetlerine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, diplomatik misyonlar ve e-konsolosluklar aracılığıyla, başvuru sırasına göre pasaport verme işlemlerinin 12 Ocak'tan itibaren yeniden başlayacağı ifade edildi.
Etiketler: #suriye #pasaport #Dışişleri bakanlığı
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