Suriye'de yeni yönetim tarih verdi: Pasaport işlemleri başlıyor

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığı, pasaport işlemlerinin 12 Ocak itibarıyla yeniden başlatılacağını bildirdi.

Suriye'de yeni yönetim tarih verdi: Pasaport işlemleri başlıyor
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AA
Yayınlanma: 09.01.2025 - 22:02

Suriye Haber Ajansına (SANA) göre, yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığı, pasaport hizmetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, diplomatik misyonlar ve e-konsolosluklar aracılığıyla, başvuru sırasına göre pasaport verme işlemlerinin 12 Ocak'tan itibaren yeniden başlayacağı ifade edildi.

 


Etiketler: #suriye #pasaport #Dışişleri bakanlığı

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