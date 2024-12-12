Suriye'de yeni yönetimden Türkiye'ye ilk mesaj

Yayınlanma: 12.12.2024 - 13:48

Güncelleme: 12.12.2024 - 13:48

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından yönetimde kalan unsurlar, devlet yönetimini Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki Suriye Kurtuluş Hükümeti'ne devretti.

Suriye Kurtuluş Hükümeti, Şam'daki diplomatik misyonlarının çalışmalarına yeniden başlayan Mısır, Irak, Suudi Arabistan, BAE, Ürdün, Bahreyn, Umman ve İtalya'ya teşekkür etti.

Telegram üzerinden yapılan açıklamada, hükümetin, Katar ve Türkiye'den de Suriye'deki büyükelçiliklerini yeniden açacaklarına dair “doğrudan söz” aldığı belirtildi.

Açıklamada, “Suriye halkı bu onurlu duruşları unutmayacaktır ve halkın iradesine, Suriye devletinin egemenliğine ve topraklarının birliğine saygı duyan tüm ülkelerle sağlıklı ilişkiler kurmayı umuyoruz” denildi.

HAKAN FİDAN NE DEMİŞTİ?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulunda, TBMM, Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarının 2025 yılı bütçe görüşmeleri sürerken verilen arada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği yeniden açılacak mı?" sorusu üzerine ise Fidan, "Şartların oluşmasına bakacağız" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Beşar Esad'ın, Şam'ı terk ederek Rusya'ya kaçmasının ardından ülkede kaldığını ve hükümeti, silahlı muhalif gruplara devredeceğini duyuran Başbakan Muhammed el-Celali, 9 Aralık'ta Ebu Muhammed el-Colani olarak da bilinen cihatçı Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Ahmed Hüseyin el-Şara ve yeni Başbakanlık görevine gelen Muhammed el-Beşir ile buluştu.

Muhammed el-Celali, "geçiş döneminin hızlı ve pürüzsüz olması için" kabinesi ile birlikte silahlı gruplarla anlaştığını belirtti.

Suriye'deki muhalif grupları temsil eden Suriye Muhalif ve Devrimci Milli Güçler Ulusal Koalisyonu, "tam yürütme yetkisine sahip" bir geçiş hükümetinin kurulacağını ve bunun "özgür, demokratik ve çoğulcu bir Suriye'nin önünü açacağını" duyurdu.

Suriye'de geçiş hükümeti için Başbakanlık görevine, HTŞ'nin İdlib merkezli “Ulusal Kurtuluş Hükümeti”nde Başbakan olarak görev yapan Muhammed el-Beşir getirildi.

el-Beşir, "Genel Komutanlık tarafından önümüzdeki yılın üçüncü ayının ilk gününe kadar Suriye hükümetinin işlerini yürütmekle görevlendirildik" dedi.