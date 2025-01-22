Suriye'den Türkiye açıklaması: İlişkilerimiz mükemmel olacak

Yayınlanma: 22.01.2025 - 17:37

Güncelleme: 22.01.2025 - 17:37

Suriye'deki yeni yönetimin Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, başkent Şam'da bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulundu.

Ebu Kasra, "SDG (PKK/YPG), Ulusal Diyalog Konferansı'ndan önce kendini feshetmeli" uyarısında bulundu.

Silahlı grupların kendilerini feshedip Savunma Bakanlığı çatısı altında toplanması konusunda PKK/YPG'nin durumunun hatırlatılması üzerine Ebu Kasra, "Müzakereler sürüyor. Her türlü senaryoya hazırız" dedi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin "hapishanelerinde 10 bin IŞİD'linin olduğu" iddiasını anımsatan Ebu Kasra, doğru rakamın 2 bin 500 olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Ebu Kasra, "Ordunun donatılması için Doğulu ve Batılı ülkelerle görüşmeler yapacağız" ifadesini kullandı.

"Türkiye ile ilişkilerimiz mükemmel olacak" diyen Ebu Kasra, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'deki varlığı konusunu Türk yetkililerle görüşmeye devam ettiklerini anlattı.

Baas rejiminin yıkılmasının ardından İsrail ordusunun Golan Tepeleri ve tampon bölgenin de ilerisine geçerek Suriye topraklarındaki işgali sürdürmesine ilişkin ise Ebu Kasra, "İsrail’in güneydeki ilerleyişini durdurmak için arabulucularla iletişimdeyiz. Çekilmeleri için baskı yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.