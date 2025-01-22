Suriye ile Rusya arasındaki Tartus Limanı anlaşması feshedildi

Yayınlanma: 22.01.2025 - 14:53

Güncelleme: 22.01.2025 - 14:57

Suriye geçici hükümetinin, Tartus Limanı'nın işletilmesi için bir Rus şirketiyle imzalanan sözleşmeyi feshettiğini ve şirketin ülkeyi terk etmesini talep ettiğini ileri sürdü.

Tartus Gümrük Müdürü Riyad Judi'ye göre, Suriye geçici hükümeti Tartus Limanı'nın yönetimi için Rus tarafıyla imzalanan 2019'daki yatırım anlaşmasını iptal etti.

Tartus Gümrük Müdürü Riyad Judi, Al Watan'a yaptığı açıklamada, “Tartus Limanı için bir Rus şirketiyle imzalanan yatırım anlaşması iptal edildi. Limandan elde edilecek tüm gelirler Suriye devletinin çıkarları doğrultusunda kullanılacaktır” ifadelerini kullandı.

“LİMAN, YENİDEN YAPILANDIRILIYOR”

Judi, şu anda limanın yeniden yapılandırıldığını ve tam olarak faaliyete geçmesi için girişimlerde bulunulduğunu da sözlerine ekledi.

Judi, geçici hükümetin limanın komşu ülkelerin limanlarıyla rekabet gücünü arttırmak için bazı mallardan alınan gümrük ücretlerini yüzde 60 oranında düşürmeye çalıştığını, yüksek ücretleri ise sadece yerel ürünleri korumak için uyguladığını kaydetti.

Judi, “limanda çalışanların yeniden işe alınmasının yanı sıra, Rus şirketiyle yapılan önceki anlaşmanın şartlarına göre modernize edilmeden kullanılan harap makinelerin rehabilitasyonu ve bakımı için bir çalışma hazırlandığını, altyapının iyileştirildiğini ve liman hizmetlerinin geliştirilmesi için gerekli iş gücünün temin edildiğini” belirtti.

Hashtag Syria'nın, Tartus Limanı'ndan bir kaynaktan aktardığına göre, limanı işleten Rus şirketle yapılan yatırım sözleşmesinin iptal edildiğini doğrulayan kaynak, bu kararın liman genel otoritesi tarafından Pazartesi günü alınan resmi bir karar uyarınca alındığını ve yatırım sözleşmesi uyarınca limanda çalışan işçilerin statüsünü belirleyecek başka bir kararın alınmasının beklendiğini söyledi.

Kaynak, işçilerin bu ayki maaşlarını normal bir şekilde aldıklarını, ancak şu ana kadar resmi olarak işten çıkarılmaları ya da geçici izinli sayılmaları yönünde bir karar alınmadığına dikkat çekerek, işletmeci şirketlerle yapılan sözleşme kapsamında çalışan işçi sayısının yaklaşık bin olduğunu belirtti.

Öte yandan, Suriye Kara ve Deniz Limanları İdaresi, hükümetin, İran, İsrail ve Rusya menşeli malların Suriye topraklarına girişini yasaklayan ve bu mallara el koyan bir genelge yayınladığı yönündeki haberleri yalanladı.

TARTUS LİMANI YATIRIM ANLAŞMASI

Suriye eski Ulaştırma Bakanı Ali Hamud, Nisan 2019'da Rus şirketi Stroytransgaz ile Suriye'nin en büyük limanı olan Tartus Limanı'nın genişletilmesini öngören 49 yıl süreli yatırım anlaşması imzaladıklarını ve Rusların, 500 milyon doların üzerinde yatırım yapacağını duyurmuştu.

Hamud, "Stroytransgaz ile limanın yönetimi ve geliştirilmesini öngören yatırım anlaşması imzalandı. Limanın kiralanması veya takas edilmesi söz konusu değil. Proje, limanın kuzey yönünde genişletilmesini öngörüyor. Limanın geliştirilmesiyle ilgili tüm işler, altyapının yenilenmesi ve mevcut 4 milyon tonluk hacmin 38 milyon tona çıkarılması için gerçekleştirilecek yeni liman inşaatı projenin kapsamında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Anlaşma kapsamındaki işler için 500 milyon doların üzerinde yatırım yapılacağını belirten Hamud, "Projede uluslararası ölçekli bir şirketin yer alması, Tartus'a büyük gemileri çekebilir ve yaptırımlar nedeniyle Suriye üzerinde oluşturulan ekonomik ablukanın etkisini azaltabilir" dedi.

TARTUS DENİZ ÜSSÜ

Tartus, Suriye’nin en büyük ikinci deniz limanı ve Rus donanmasının lojistik destek üssüne de ev sahipliği yapıyor.

Tartus Deniz Üssü, Suriye'nin Tartus kenti limanında bulunan Rusya donanmasına ait bir deniz üssüdür. Üs, 1971 yılında Sovyetler Birliği ile Suriye arasında imzalanan anlaşma ile kuruldu. Üs, Rusya'nın Akdeniz'deki tek üssü olup, resmi olarak bir deniz tedarik ve bakım tesisi olarak sınıflandırılıyor.

Ocak 2017 tarihinde Rusya ve Suriye, Rusya'nın tesisin denetimini 49 yıl daha uzatma ve toprak üzerinde egemenliği hakkında sözleşme imzaladılar. Sözleşme, Rusya'nın tarama yapmasına, yüzen rıhtımları monte etmesine ve nükleer gücüyle çalışan gemiler de dahil olmak üzere 11 savaş gemisinin kapasitesini genişletmek için onarım çalışmaları yapmasına izin veriyor.

Rusya, özellikle Akdeniz'deki uçak gemileri tarafından NATO'nun doğrudan müdahalesine karşı koymak ve caydırmak amacıyla Ukrayna'nın işgali öncesinde Tartus'taki askeri varlığını arttırdı.

Rusya'nın, Lazkiye ve Tartus'taki üsleri, ülkenin Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'nun çok ötesindeki stratejik çıkarlarını desteklemede kritik bir rol oynuyor. Üsler, Rusya'ya sadece tüm Akdeniz'e önemli bir erişim sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Kuzey Afrika, Sahel ve Sahra altı Afrika'daki Rus askeri-ticari faaliyetleri için hayati lojistik merkezler olarak hizmet veriyor.