İran'dan Suriye'ye seyahat uyarısı

Yayınlanma: 20.01.2025 - 14:12

Güncelleme: 20.01.2025 - 14:12

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen haftalık basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemi ve bölgesel gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının Birleşmiş Milletler yaptırımlarının geri getirilmesini sağlayacak "tetik mekanizmasını" hayata geçirmesi halinde İran'ın atacağı adımların sorulması üzerine Bekayi, bu durumda İran'ın bazı anlaşmalarda kalmasının bir anlamı olmayacağını belirtti.

Bekayi, Suriye yönetiminin İran vatandaşlarının ülkeye girişine ve İran'dan ithalata yasak getirdiği yönündeki haberleri henüz doğrulamadıklarını ancak şu aşamada vatandaşlarının bu ülkeye seyahat etmesini tavsiye etmediklerini dile getirdi.