Suriyeli bakan, terör örgütü SDG'nin 'önerisini' reddetti

Yayınlanma: 20.01.2025 - 11:08

Güncelleme: 20.01.2025 - 11:09

Suriye'de geçici yönetim, orduda terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/SDG'den oluşan özel bir birliğin olmasını istemediğini açıkladı.

Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, ülkenin kuzeydoğusundaki ABD destekli YPG/SDG'nin Suriye ordusu içinde özel bir birlik oluşturmasının doğru olmayacağını söyledi.

Yeni yönetimin tüm bölgelerin kendi kontrolü altında birleştirilmesini istediğini ve bunun Suriye devletinin hakkı olduğuna işaret eden Kasra, SDG'nin sözde yöneticisi Mazlum Abdi'nin böyle bir öneriyle “sorunun çözümünü geciktirdiğini” savundu.

Göreve geldiğinden bu yana önceliklerinden birinin devrik lider Beşar Esad'a muhalif grupları birleşik bir komuta yapısına entegre etmek olduğunu kaydeden Kasra, “Savunma Bakanlığı'na bakanlık hiyerarşisi içinde girebileceklerini, böylece askeri bir şekilde dağıtılacaklarını söylüyoruz. Bu konuda bir sorunumuz yok. Savunma Bakanlığı içinde askeri bir blok olarak kalma arzularına gelince, büyük bir kurum içinde böyle bir blok olması doğru değil” ifadelerini kullandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ SDG'NİN TALEBİ

Terör örgütü YPG/SDG'nin, geçtiğimiz günlerde Şam'daki yeni yönetimle görüşmelerde bulunduğu biliniyor.

Mazlum Abdi, ana taleplerinden birinin “ademi merkeziyetçi bir yönetim” olduğunu söyledi.

Abdi, “SDG'nin Suriye Savunma Bakanlığı'na bağlanması” fikrine açık olduğunu belirterek, “Orduya bireysel olarak katılmak yerine, Suriye Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen kanun ve kontrollere göre var olan ve faaliyet gösteren bir askeri blok şeklinde dahil olmak istiyoruz” diye konuştu.