Suriye'deki Rus askeri üslerinin akıbeti ne olacak?

Yayınlanma: 28.12.2024 - 14:30

Güncelleme: 28.12.2024 - 14:30

Suriye'deki Rus tesislerinin korunmasına ilişkin görüşmelere yakın bir kaynak TASS'a yaptığı açıklamada, yeni Suriyeli yetkililerin Rusya'nın Lazkiye ve Tartus vilayetlerindeki askeri üslerini kullandığı anlaşmaları yakın gelecekte feshetmeyi planlamadığını söyledi.

Kaynağa göre, taraflar, askeri eylemler ve ülkedeki rejim değişiklikleri de dahil olmak üzere mücbir sebep durumlarının anlaşmaların iptali için bir bahane olmamasını sağlamak üzere görüşmeler yürütüyor.

Tarafların, Suriye'deki Rus askeri birliğinin büyüklüğünü de görüştüğünü kaydeden kaynak, şunları söyledi:

“Rusya üslerinin yasal statüsünün korunmasını istiyor. Müzakereler, askeri harekat ve rejim değişikliğinin Tartus ve Lazkiye vilayetlerindeki tesislerin uzun vadeli kiralanmasına ilişkin anlaşmaların iptali için mücbir sebep ve gerekçe olarak kabul edilmemesini sağlamaya odaklanıyor. Suriye tarafı müzakereler sonuçlanana kadar anlaşmaları feshetme niyetinde değildir.”

9 Aralık'ta Rusya'nın, yeni Suriyeli yetkililerle askeri üslerinin varlığını sürdürmesi konusunda müzakerelere başladığı açıklanmıştı. Yeni Suriyeli yetkililerin, müzakereler sırasında Rus askeri üslerinin güvenliğini garanti ettiği ifade edilmişti.

SURİYE'DEKİ RUS ASKERİ ÜSLERİ

Suriye'deki en büyük iki Rus askeri tesisi Tartus'taki donanma üssü ve Lazkiye'nin 20 kilometre güneybatısındaki Hmeymim hava üssü.

Söz konusu iki üs bölgesinde yaklaşık 7 bin 500 Rus askerinin bulunduğu ifade ediliyor.

Moskova ve Şam, 2017 yılında Rusya'ya Tartus ve Hmeymim'deki üsleri 49 yıllığına, 2066'ya dek kiralayan bir anlaşma imzalamıştı. Ancak şimdi bu alanların Rus kontrolü altında kalıp kalmayacağı bilinmiyor.