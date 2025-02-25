Suriye’nin geleceği masada: Ulusal Diyalog Konferansı başladı

Yayınlanma: 25.02.2025 - 12:48

Güncelleme: 25.02.2025 - 12:48

Halk Sarayı'ndaki tarihi Suriye Ulusal Diyalog Konferansı'nın açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, "Silahın tek elde, yani devletin elinde toplanması bir lüks değil, zorunluluk ve farzdır" dedi.

Suriye'nin yaşadığı acılara ve çektiği sıkıntılara değinen Şara, ülkenin birlik içinde iyileşmesi gerektiğini vurgulayarak, "Sizleri, Suriye'nin iyileşmesi, yaralarının sarılması ve teselli edilmesi için birlik olmaya, birlikte çalışmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Suriye halkının, vatanına olan bağlılığını ve sorumluluğunu yerine getirme zorunluluğu olduğunu hatırlatan Şara, "Suriye, sizlere güveniyor. Onu bir daha hayal kırıklığına uğratmayacağınızdan, onu ihmal etmeyeceğinizden ve onu koruyup inşa etmek için uykusuz kalacağınızdan eminim" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de "Geçtiğimiz yıllarda Suriye, rejimin yarattığı sistematik bir savaşla, sınırlı olmayan istisnai koşullarla karşı karşıya kaldı ve özgürleşmenin ardından baskılara boyun eğmedik, açıklık ve etkili diplomasi üzerinde çalıştık" dedi.

Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması ve yeni yatırım fırsatlarının açılması için çalıştıklarını belirten Şeybani, "Egemenliğimize ve kimliğimize yönelik hiçbir tecavüzü kabul etmeyeceğiz ve halkımızın iradesine saygı duyanlara açık olurken, yanımızda yer alan taraflarla ilişkiler kurmaya istekli olacağız" diye konuştu.

KONFERANSTA NELER KONUŞULACAK?

Yeni yönetim tarafından 12 Şubat'ta kurulan Hazırlık Komitesi, Ulusal Diyalog Konferansı için yurt içi ve yurt dışından 600'ü aşkın kişiye davetiye gönderdi.

Komite üyeleri, katılımcıların ülkenin tüm kesimlerinden seçildiğini vurguladı.

Ülkenin siyasi geleceği için önemli görülen konferansta, geçiş döneminde adalet, yeni anayasa, kurumların yeniden inşası ve reformu, kişisel özgürlükler, sivil toplum kuruluşların önemi ile ekonomi başlıklarıyla gün boyu 6 çalıştay düzenlenecek.

Konferansın sonuçları, ülkenin yeni yöneticilerine tavsiye niteliği taşıyan kararlar olacak ve bağlayıcılığı bulunmayacak.

HAZIRLIK SÜRECİNDE 30'DAN FAZLA TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

Hazırlık Komitesi, konferans öncesinde ülkenin farklı illerinde 30'dan fazla toplantı gerçekleştirdi.

Bu toplantılara 4 binden fazla kişinin katıldığını açıklayan komite, ilk olarak 16 Şubat'ta Humus'ta toplantı düzenlemiş, ardından Suriye'nin Tartus, İdlib, Hama, Süveyda, Dera, Deyrizor ve Halep illerinde bölge temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Ayrıca Komite, terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Haseke ve Rakka illerinin temsilcileriyle başkent Şam'da oturumlar gerçekleştirmişti.