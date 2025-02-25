MSB duyurdu: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist ve Suriye'nin kuzeyinde 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Gelişmeyi, MSB duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Etkin ve kararlı. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi sürdüreceğiz" denildi.
Etkin ve kararlı!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 25, 2025
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Terör inlerini… pic.twitter.com/M5qrCRVaIz
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