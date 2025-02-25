MSB duyurdu: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Yayınlanma: 25.02.2025 - 12:20

Güncelleme: 25.02.2025 - 12:23

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Etkin ve kararlı. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi sürdüreceğiz" denildi.