Suriye’yi ziyaret eden ilk lider oldu

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani resmi ziyarette bulunduğu Suriye’de Devlet Bakanı Ahmed eş-Şara tarafından karşılandı. Katar Emiri Al Thani, Esad rejimi sonrası Suriye’yi ziyaret eden ilk lider oldu.

Suriye’yi ziyaret eden ilk lider oldu
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İHA
Yayınlanma: 30.01.2025 - 14:42

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani, Esad rejiminin devrildiği Suriye’ye geldi.

Şam Uluslararası Havalimanı’na inen Al Thani’yi yeni Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara karşıladı.

Havalimanındaki karşılamaya ayrıca Suriye Başbakanı Muhammed el-Beşir, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ve Katar’ın Şam Büyükelçiliği’nin çok sayıda yetkilisi katıldı.

Al Thani, Esad rejimi sonrası Suriye’yi ziyaret eden ilk lider oldu.


Etiketler: #katar #suriye

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