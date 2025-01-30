Yayınlanma: 30.01.2025 - 14:42

Güncelleme: 30.01.2025 - 14:42

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani, Esad rejiminin devrildiği Suriye’ye geldi.

Şam Uluslararası Havalimanı’na inen Al Thani’yi yeni Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara karşıladı.

Havalimanındaki karşılamaya ayrıca Suriye Başbakanı Muhammed el-Beşir, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ve Katar’ın Şam Büyükelçiliği’nin çok sayıda yetkilisi katıldı.

Al Thani, Esad rejimi sonrası Suriye’yi ziyaret eden ilk lider oldu.