Sürücü bisikletli grubun arasına daldı

Meksika’da sarhoş bir sürücü, yol kenarında ilerleyen bisikletli grubun arasına daldı. Korkunç kazada 12 kişi yaralandı.

(İHA)
05 Aralık 2021 Pazar, 23:02
Sürücü bisikletli grubun arasına daldı
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Meksika’nın başkenti Mexico City'de sarhoş bir sürücü, Guadalupe Bazilikasını ziyaret etmek amacıyla yola çıkan bisikletli ve yayalardan oluşan bir gruba aracıyla çarptı.

Kaza sonucu, 12 kişinin yaralandığı aktarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, 4 yaralıda kafa travması, 5’inde ise vücudunda da kırıklar tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI 

Kazanın ardından vatandaşlar tarafından kaçmasına engel olunan sürücü, yanındaki kişi ile birlikte güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Mexico City Valisi Claudia Sheinbaum yaptığı açıklamada, olayın sorumlularına en üst düzeyde ceza verilmesi için gerekenin yapılacağını belirtti.


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