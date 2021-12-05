Sürücü bisikletli grubun arasına daldı
Meksika’da sarhoş bir sürücü, yol kenarında ilerleyen bisikletli grubun arasına daldı. Korkunç kazada 12 kişi yaralandı.
Meksika’nın başkenti Mexico City'de sarhoş bir sürücü, Guadalupe Bazilikasını ziyaret etmek amacıyla yola çıkan bisikletli ve yayalardan oluşan bir gruba aracıyla çarptı.
Kaza sonucu, 12 kişinin yaralandığı aktarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, 4 yaralıda kafa travması, 5’inde ise vücudunda da kırıklar tespit edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Kazanın ardından vatandaşlar tarafından kaçmasına engel olunan sürücü, yanındaki kişi ile birlikte güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
Mexico City Valisi Claudia Sheinbaum yaptığı açıklamada, olayın sorumlularına en üst düzeyde ceza verilmesi için gerekenin yapılacağını belirtti.
Video Haberler
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
- Taksicinin ittiği kadın canından oluyordu!
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
- Albayrak-Nebati ilişkisinin perde arkası
- '5 Pound'a 2 kişilik kahvaltı yaptık'
- ''Türkiye'nin dört tarafı hain''
- AKP'ye oy veren esnafın isyanı
- Erken seçim için canlı yayında tarih verdi
- Toplu taşımaya binmek, dışarıda yemek yemek lüks
En Çok Okunan Haberler
- 'Bugün itibarıyle' diyerek ilk değişikliği açıkladı
- 'Döviz' iddiaları sonrası bankalara akın ettiler
- Fulya Öztürk'ten kötü haber!
- TBB'nin yeni başkanı belli oldu
- AKP'de 'asgari' çıkmazı
- Seçimi kaybeden Feyzioğlu'ndan ilk açıklama
- 'Bekle Kemal bey, saat 11’de geliyorum'
- Kriz AKP'yi vurdu: 6 vekil istifa edebilir iddiası
- İstanbul'da koku alarmı
- Soylu-Gül kavgasında yeni perde