Sunucu Mehmet Akif Ersoy trafik kazası geçirdi

Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinde trafik kazası geçirdi. Ersoy, sosyal medya hesabından durumunun iyi olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2021 Pazartesi, 21:29
Sunucu Mehmet Akif Ersoy trafik kazası geçirdi
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Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, bugün sabah saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) kaza geçirdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından, geçirdiği kazaya dair paylaşımda bulundu. Ersoy, durumunun iyi olduğunu ve kazanın nasıl yaşandığını aktardı.

"ARKADAN GELEN ARAÇ 150 KM İLE BANA ÇARPTI"

Ersoy paylaştığı videoda, "Az önce FSM çıkışında kaza yaptık. Daha doğrusu bizden önce bir kaza olmuş, trafik polisleri araçları durduruyordu. Hepimiz yavaşladık ama arkadan gelen bir araç sanırım 150 km ile falan bana çarptı” ifadelerine yer verdi.


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