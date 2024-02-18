Suudi Arabistan normalleşme şartını açıkladı

Yayınlanma: 18.02.2024 - 12:35

Güncelleme: 18.02.2024 - 12:35

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamındaki bir oturumda ülkesinin, Gazze'de yaşananlara ve Filistin meselesine dair tutumunu anlattı.

Bin Ferhan, bölgedeki sorunu çözecek tek ve güvenli yolun, ABD ile İsrail'in iki devletli çözüme olan bağlılığından geçtiğini kaydetti.

İsrail'in fiillerinin, Araplar ile Müslümanların duygularını tahrik ettiğini belirten Bin Ferhan, Gazze'de yaşananların İsrail'e her açıdan yansımaları olacağını savundu.

"ÖNCELİĞİMİZ GAZZE"

Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler mevzusuna da değinen Bin Ferhan, "İsrail'le ilişkimiz yok. Bizim önceliğimiz, Gazze'deki insani durumu çözüme kavuşturmak. Önceliğimiz Gazze'deki insani kriz ve İsrail'le normalleşmeden önce bağımsız Filistin devletinin kurulması" ifadesini kullandı.

Bin Ferhan, İsrail'le normalleşmenin, Arap Barış Planı'na bağlılıktan geçtiğini vurguladı.

İSRAİL'DEN NORMALLEŞME YORUMU

Aynı konferans kapsamında Münih'te bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da ülkesinin Suudi Arabistan ile normalleşmesi konusunda konuştu.

Herzog, Hamas'ın 7 Ekim saldırılarındaki amaçlarından birisinin Tel Aviv ve Riyad yönetimleri arasındaki "normalleşme görüşmelerini bozmak" olduğunu ifade etti.

Herzog, "Bu nedenle Suudi Arabistan'la devam etmek, Hamas'ın yaptığına karşı açıkça bir kazanç olacaktır" dedi.

Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul edilen Arap Barış Planı bildirisiyle, "toprak karşılığı barışı" yani 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddetmişti.

Suudi Arabistan daha önce birçok kez İsrail ile normalleşmenin bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması ve Filistin halkının meşru haklarını elde etmesinden geçtiğini belirtmişti.