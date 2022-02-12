Suudi Arabistan Tunus'a yatırımlarını sürdürecek
Suudi Arabistan Kalkınma Fonu İcra Kurulu Başkanı Sultan bin Abdurrahman er-Raşid, ekonomik kriz yaşayan Tunus'ta yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi.
Tunus Ekonomi ve Planlama Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekonomi ve Planlama Bakanı Semir Said, Suudi Arabistan Kalkınma Fonu İcra Kurulu Başkanı Raşid'i başkent Tunus'ta kabul etti.
Kalkınma Fonu İcra Kurulu Başkanı Raşid, görüşme sırasında, Tunus'a gelişim yolunda eşlik etmeyi sürdürmeye hazır olduklarını vurguladı.
Ekonomi ve Planlama Bakanı Said de Suudi Arabistan Kalkınma Fonu ile iş birliğini sürdürmeyi ve yeni projeler üzerinde çalışmayı önemsediklerini söyledi.
Said, Suudi Arabistan Kalkınma Fonu'nun, Tunus'un onlarca yıldır ülkenin kalkınmasını desteklemede en önde gelen ortaklarından biri olduğunu ve olmaya devam ettiğini, bunun içme suyu, sanitasyon, sağlık, eğitim ve barajların yapımı gibi hayati sektörlerdeki birçok önemli projenin uygulanmasına yaptığı katkılarda kendini gösterdiğini ifade etti.
TUNUS’TA EKONOMİK KRİZ
IMF tarafından geçen ay başında yapılan açıklamada, Tunus’un ekonomik krizi atlatabilmesi için “ekonomide derin reformlara” ihtiyacı olduğu açıklanmıştı.
Tunus’ta Cumhurbaşkanı Kays Said’in 25 Temmuz’da parlamentoyu askıya alan olağanüstü kararlarının ardından, ülkede siyasi krizin yanı sıra mevcut ekonomik kriz de artarak devam etti.
Necla Buden hükümeti, IMF’ye sunacağı ekonomik reform paketi ile tekrar güven sağlamayı ve 4 milyar dolarlık yeni bir kredi almayı umuyor.
IMF’ye sunulmak üzere hazırlanan ekonomik reform paketinde, vergilerin arttırılması ile kamuda istihdamın ve maaşların dondurulması gibi konular yer alıyor.
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