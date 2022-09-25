Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Bakan Nebati ile görüştü
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya geldi.
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında dikkat çeken bir 'temas' daha yaşandı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya geldi.
Edinilen bilgiye göre, Veliaht Prens Selman ile Bakan Nebati'nin Cidde'deki Al-Salam Sarayı'nda gerçekleşen görüşmesine, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.
İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI
Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarının da teyit ettiği görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.
HAZİRANDA TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde yeniden 'sıcak' ilişkilerin kurulduğu Suudi Arabistan'a nisan ayında ziyarette bulunmuş, Veliaht Prens Selman da haziranda Türkiye'ye gelmişti.
Saray'da yapılan görüşmelerin ardından yayımlanan ortak bildiride, iki ülkenin karşılıklı ticaretin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi imkanlarını, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin kolaylaştırılmasını ve önündeki zorlukların üstesinden gelinmesini, yatırım fırsatlarının araştırılması ve çeşitli alanlarda somut ortaklıklara dönüştürülmesi için iki ülkenin kamu ve özel sektöründeki iletişimin artırılmasını ele aldıkları belirtilmişti.
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