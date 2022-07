Prens Selman’a 'Macron' tepkisi: Suç duyurusunda bulundular

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün akşam insan hakları örgütlerinin tepkilerine rağmen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'nda öldürülmesine onay vermekle suçlanan Prens Selman'ı Paris'teki Elysee Sarayı'nın girişinde karşılayan Macron, Suudi Prensi çalışma yemeğinde ağırladı.

Görüşme öncesinde üç insan hakları örgütü, Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Prens Selman hakkında Paris'te suç duyurusunda bulundu.

Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de, Twitter hesabından paylaştığı Fransızca mesajda “Nişanlımın celladının Elysée'de törenle karşılanmasından dolayı öfkeliyim. Bu utanç verici” ifadelerini kullandı.

Our fight doesn't represent only Jamal but everyone who faced injustice, brutality, and exile by authoritarians and their regimes; our voice will be heard despite how loud they shout and how hard they silenced the sound of truth. #JamalKhashoggi pic.twitter.com/MqGroD8bIb