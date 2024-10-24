Suudi Arabistan'da Roberto Mancini dönemi sona erdi!

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Roberto Mancini ile yollarını ayırdı.

Suudi Arabistan'da Roberto Mancini dönemi sona erdi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.10.2024 - 20:18

Roberto Mancini'nin Suudi Arabistan Milli Takımı'ndaki görevi sona erdi.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, İtalyan teknik adam ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Federasyonun açıklamasında yeni teknik direktörün kısa sürede açıklanacağı belirtildi.

Suudi Arabistan'da 18 maça çıkan Mancini, 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.


Etiketler: #Suudi Arabistan #roberto mancini #Teknik Direktör

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