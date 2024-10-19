Irak'ta Suudi Arabistan'a ait televizyon kanalı basıldı

Irak'ta Suudi Arabistan'a ait televizyon kanalının bir yayınına tepki gösteren gruplar, binayı bastı.

Irak'ta Suudi Arabistan'a ait televizyon kanalı basıldı
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AA
Yayınlanma: 19.10.2024 - 09:44

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup, Suudi Arabistan'ın MBC televizyon kanalının binasını bastı.

Kanalda, kendilerinin hedef aldığı iddia edilen yayını protesto eden grup, binayı basarak bazı malzemelere zarar verdi.

Grup, binanın dış kapısını da ateşe verdi.

 

Gruplara yakın milletvekili Mustafa Sened, işin kanalın yakılmasıyla bitmeyeceğini, Irak'ta yayın ruhsatının elinden alınması için şikayette bulunacağını belirtti.


Etiketler: #ırak #Suudi Arabistan

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