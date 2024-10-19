Irak'ta Suudi Arabistan'a ait televizyon kanalı basıldı
Irak'ta Suudi Arabistan'a ait televizyon kanalının bir yayınına tepki gösteren gruplar, binayı bastı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup, Suudi Arabistan'ın MBC televizyon kanalının binasını bastı.
Kanalda, kendilerinin hedef aldığı iddia edilen yayını protesto eden grup, binayı basarak bazı malzemelere zarar verdi.
Grup, binanın dış kapısını da ateşe verdi.
??#BREAKING Protesters in Iraq storm MBC (Saudi based) headquarters after they aired a program describing Hamas leaders and Iraqi fighters as “terrorists” pic.twitter.com/SJARytpTO4— War Monitor (@WarMonitors) October 18, 2024
Gruplara yakın milletvekili Mustafa Sened, işin kanalın yakılmasıyla bitmeyeceğini, Irak'ta yayın ruhsatının elinden alınması için şikayette bulunacağını belirtti.
Etiketler: #ırak #Suudi Arabistan
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