Irak'ta Suudi Arabistan'a ait televizyon kanalı basıldı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup, Suudi Arabistan'ın MBC televizyon kanalının binasını bastı.

Kanalda, kendilerinin hedef aldığı iddia edilen yayını protesto eden grup, binayı basarak bazı malzemelere zarar verdi.

Grup, binanın dış kapısını da ateşe verdi.

??#BREAKING Protesters in Iraq storm MBC (Saudi based) headquarters after they aired a program describing Hamas leaders and Iraqi fighters as “terrorists” pic.twitter.com/SJARytpTO4