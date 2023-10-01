Suudi Arabistan’da otel alev alev yandı
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir otel, belirlenemeyen bir sebeple alevlere teslim olurken, otel yakınındaki 9 araç kullanılamaz hale geldi.
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir otelde yangın çıktı.
Olaya Caddesi’nde bulunan Hilton Garden Otel’de çıkan yangında alevler tüm binayı sardı.
Önlem amacıyla bölgedeki binaların tahliye edildiği yangında, 9 araç kullanılamaz hale geldi.
Henüz nedeni belirlenemeyen yangın görevliler tarafından söndürülürken, can kaybı yaşanmadı.
Sivil Savunma Müdürlüğü yangına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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