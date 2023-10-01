Suudi Arabistan’da otel alev alev yandı

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir otel, belirlenemeyen bir sebeple alevlere teslim olurken, otel yakınındaki 9 araç kullanılamaz hale geldi.

İHA
Yayınlanma: 01.10.2023 - 11:55
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Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir otelde yangın çıktı.

Olaya Caddesi’nde bulunan Hilton Garden Otel’de çıkan yangında alevler tüm binayı sardı.

Önlem amacıyla bölgedeki binaların tahliye edildiği yangında, 9 araç kullanılamaz hale geldi.

Henüz nedeni belirlenemeyen yangın görevliler tarafından söndürülürken, can kaybı yaşanmadı.

Sivil Savunma Müdürlüğü yangına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.


Otel Yangın Suudi Arabistan

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