Real Madrid'in yıldızı Suudi Arabistan yolcusu
Real Madrid ile sözleşmesi biten Nacho Fernandez, Al-Ittihad'a transfer olmak üzere.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad dev bir transfer yapmaya daha hazırlanıyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Al-Ittihad, Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Nacho Fernandez için harekete geçti.
Haberin detaylarında Suudi Arabistan ekibinin, 34 yaşındaki İspanyol stopere iki yıl için tam 40 milyon Euro'luk bir sözleşme önerdiği söylendi.
Ayrıca Nacho Fernandez'in ise bu teklifi kabul etmeyi düşündüğü de iddia edildi.
45 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 45 resmi maça çıkan Nacho Fernandez bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.
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