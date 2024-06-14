Real Madrid'in yıldızı Suudi Arabistan yolcusu

Real Madrid ile sözleşmesi biten Nacho Fernandez, Al-Ittihad'a transfer olmak üzere.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.06.2024 - 09:33
Real Madrid'in yıldızı Suudi Arabistan yolcusu
Abone Ol google-news

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad dev bir transfer yapmaya daha hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Al-Ittihad, Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Nacho Fernandez için harekete geçti.

Haberin detaylarında Suudi Arabistan ekibinin, 34 yaşındaki İspanyol stopere iki yıl için tam 40 milyon Euro'luk bir sözleşme önerdiği söylendi.

Ayrıca Nacho Fernandez'in ise bu teklifi kabul etmeyi düşündüğü de iddia edildi.

45 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 45 resmi maça çıkan Nacho Fernandez bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.


Nacho Fernandez haberleri real madrid haberleri Suudi Arabistan haberleri

İlgili Haberler

Real Madrid'den Carlo Ancelotti'ye yalanlama!

Real Madrid'den Carlo Ancelotti'ye yalanlama!
Birçok kulüpten teklif almıştı: Real Madrid, Arda Güler için kararını verdi!

Birçok kulüpten teklif almıştı: Real Madrid, Arda Güler için kararını verdi!
La Liga ekibi talip oldu: Real Madrid'den Arda Güler kararı

La Liga ekibi talip oldu: Real Madrid'den Arda Güler kararı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler