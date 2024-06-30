İtalyanlar duyurdu: Suudi Arabistan'dan Mauro Icardi'ye dev teklif!

Yayınlanma: 30.06.2024 - 19:09

Güncelleme: 30.06.2024 - 19:09

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi için İtalyan basınından önemli bir transfer iddiası geldi.

Tuttomercatoweb'in haberine göre; Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Qadsiah, Icardi için çılgın bir teklifte bulundu.

Yıldız futbolcuya sezon başına net 20 milyon Euro maaş ve 5 milyon Euro bonus önerildiği, iki yıllık sözleşmede golcü oyuncunun toplam kazancının 50 milyon Euro'yu bulacağı ileri sürüldü.

'AKILLARA DURGUNLUK VEREN TEKLİF'

Haber detayında, bu transfer girişimi için "Akıllara durgunluk veren bir teklif" yorumu yapılırken, 31 yaşındaki futbolcunun Suudilerden gelen teklif üzerine düşündüğü belirtildi.

Mauro Icardi'nin anlaşmayı kabul etmesi halinde Al Qadsiah'ın idarecileri bu kez Galatasaray ile müzakerelere başlayacak. Icardi'nin sarı kırmızılı takımla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

İspanyol teknik direktörü Michel'in çalıştırdığı Suudi kulübü, geçtiğimiz günlerde Real Madrid'in kaptanı Nacho Fernandez'i transfer etmişti. Qadsiah'ın kadrosunda Galatasaray'ın eski golcüsü Mbaye Diagne de bulunuyor.