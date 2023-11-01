Suudi Arabistan'daki festivale Gazze tepkisi

Yayınlanma: 01.11.2023 - 12:50

Güncelleme: 01.11.2023 - 12:50

Suudi Arabistan'da "Riyadh Season" isimli dünyanın en büyük festivali başladı. Gazze'de 26 gündür devam eden İsrail saldırıları nedeniyle festivalin iptal edilmemesi ve festivale yoğun katılım olması tepki çekti. Ayrıca dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo'nun da festivale katılması sosyal medyada gündeme geldi.

Suudi Arabistan'da her yıl Ekim ayından Mart ayına kadar devlet desteğiyle düzenlenen eğlence festivali "Riyadh Season"ın dördüncüsü, bu yıl Kingdom Arena'da başladı. Açılış törenine dünyanın dört bir yanından sporcular, sanatçılar ve sosyal medya fenomenleri dahil olmak üzere çok çeşitli isimler katıldı.

Sosyal medyada Riyadh Season paylaşımlarına "Gazze’de geceyi soykırımcı İsrail’in bombaları aydınlatırken Riyad", "Gazze'ye her gün bombalar yağarken, her gün yüzlerce insan hayatını kaybederken, bugün dünyanın en büyük müzik festivallerinden biri olan Riyadh Season 2023 Suudi Arabistan'da başladı" yorumları yapıldı.