Suudi Arabistan'dan dev küp projesi

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 12:28

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 12:28

Suudi Arabistan, başkent Riyad'da kent merkezinde devasa bir küp inşa edeceğini açıkladı.

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'ndan yapılan açıklamada, projede bir müze, teknoloji ve tasarım üniversitesi, sürükleyici bir tiyatro ve 80'den fazla eğlence mekânının yer alacağı belirtildi.

Veliaht Prens Muhammed bin Salman projenin tanıtımını yaparak, devasa yapının kenti geliştireceğini ve Yeni Murabba Geliştirme Şirketi'ne başkanlık edeceğini duyurdu.

Middle East Eye'da yer alan habere göre, Veliaht Prens Muhammed bin Salman, proje için "Riyad'ın yeni yüzü" ve "dünyanın en büyük modern kent merkezi olacak" dedi.

Riyad Havalimanı'na 20 dakikalık mesafede yer alacak dev yapının içinde ise spiral şeklinde bir gökdelen yer alacak.

Söz konusu gökdelen, ülkenin geleneksel mimari tarzı Necid'den ilham alan, üst üste binmiş üçgen yapılardan oluşan bir cepheyle çevrelenecek ve hepsi birlikte arapça küp anlamına gelen Mukaab adı verilen yapıyı oluşturacak.

Projenin en geç 2030'da biterek Suudi Arabistan'ın gayri safi yurtiçi hasılasına yaklaşık 48 milyar dolar petrol dışı gelir kazandırması bekleniyor.

Proje yaklaşık 100 bin yerleşim birimini, 9 bin otel odasını, 980 bin metrekareyi kaplayan mağazaları ve 1,4 milyon metrekarelik ofis alanını içerecek.