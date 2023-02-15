Suudi Arabistan uzaya göndereceği kadın astronotu açıkladı
Suudi Arabistan, uzaya göndermeyi planladığı kadın ve erkek astronotlarını açıkladı. Reyyane Bernavi, Elon Musk'ın uzay aracıyla yolculuk edecek.
Ülkelerin uzaya astronot gönderme çabalarının devam ettiği 2023 yılında pek çok uzay görevi de gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Suudi Arabistan gelecek aylarda uzaya göndermeyi planladığı ilk kadın astronotun kimliğini de açıkladı.
BU YIL UZAYA GİDECEK AX-2'DE BERNAVI DE YER ALACAK
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, 2023'ün ikinci çeyreğinde AX-2 uzay mekiğiyle gidecek Suudi Arabistanlı astronotlar Rayyane Bernavi ve Ali Karni olacak.
Astronotların araştırma için uzay istasyonuna gönderilecek; uzay mekiği yılın ikinci yarısında ABD'den hareket edecek. Astronotları ise Elon Musk'ın başında olduğu SpaceX'in ürettiği Dragon kapsülleri Rayyane Bernavi'yi uzağa taşıyacak.
Suudi Arabistan Uzay Kurumu, geçen yılın eylül ayında, "2030 Vizyonu" kapsamında bir uzay programının başlatıldığını duyurmuştu. Bununla uzay sanayi sektöründen istifade etmek ve bu alandaki araştırmalara katkıda bulunmanın amaçlandığı vurgulanmıştı.
Bu çerçevede ilk astronot takımının 2023'te uzaya gönderilmesinin planlandığı ve gönderilecek ekibin içinde bir kadın astronotun olacağı da aktarılmıştı.
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