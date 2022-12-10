T-Rex kafatası açık artırmada 6 milyon dolara satıldı

10 Aralık 2022 Cumartesi, 17:57

ABD'nin New York kentinde, en eksiksiz Tyrannosaurus rex kafatası seti 6.1 milyon dolara satıldı.

Bild gazetesinin haberine göre, Sotheby's müzayede evinde gerçekleşen açık artırmayı, isimsiz bir teklif kazandı.

Dinozor kafatası için ödenen miktar, beklentileri karşılamadı.

Sotheby's müzayede evi uzmanları, 20 milyon dolara kadar çıkabileceğini tahmin ediyorlardı.

Müzayede evi, 6.1 milyon dolara satılan T-Rex kafatası için "şimdiye kadar keşfedilen en eksiksiz kafatası kemiği setlerinden biri" ifadesinde bulundu.

"Maximus" lakaplı kafatası, yaklaşık 76 milyon yaşında ve ABD'nin Güney Dakota eyaletindeki özel bir mülkte keşfedildi. Yaklaşık iki metre boyunda ve 90 kilogram ağırlığında.