T-Rex kafatası açık artırmada 6 milyon dolara satıldı
ABD'de gerçekleşen bir açık artırmada, dinozorların kralı olarak bilinen T-Rex kafası altı milyon dolara satıldı.
ABD'nin New York kentinde, en eksiksiz Tyrannosaurus rex kafatası seti 6.1 milyon dolara satıldı.
Bild gazetesinin haberine göre, Sotheby's müzayede evinde gerçekleşen açık artırmayı, isimsiz bir teklif kazandı.
Dinozor kafatası için ödenen miktar, beklentileri karşılamadı.
Sotheby's müzayede evi uzmanları, 20 milyon dolara kadar çıkabileceğini tahmin ediyorlardı.
Müzayede evi, 6.1 milyon dolara satılan T-Rex kafatası için "şimdiye kadar keşfedilen en eksiksiz kafatası kemiği setlerinden biri" ifadesinde bulundu.
"Maximus" lakaplı kafatası, yaklaşık 76 milyon yaşında ve ABD'nin Güney Dakota eyaletindeki özel bir mülkte keşfedildi. Yaklaşık iki metre boyunda ve 90 kilogram ağırlığında.
Video Haberler
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
En Çok Okunan Haberler
-
- İsmailağa cemaatinden dikkat çeken mesaj
- Tarikat karanlığında yeni perde! Anne konuştu
- İktidardan yaşa yük gerekçesi
- Suçlular Takımı filminin konusu ne, oyuncuları kim?
- Tolga Sarıtaş'tan kötü haber
- Canlı yayında Erdoğan'dan aldığı teklifi açıkladı
- İstanbul kar yağışına hazırlanıyor
- İYİ Partili Örs taburcu oldu, sert konuştu
- Erdoğan: Son kez destek istiyoruz
- Türkiye'yi sarsan istismar skandalında yeni gelişme