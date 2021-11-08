Tahran-Bakû arasında diyalog

08 Kasım 2021 Pazartesi, 02:22

İran Dışişleri açıklamasına göre, Abdullahiyan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov telefonda görüştü. İran ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve yakın ilişkilere vurgu yapan Abdullahiyan, “Son zamanlarda bazı yanlış anlaşılmaların yanı sıra ülkelerimizin dostane ilişkilerinden rahatsız olan bazı çevreler de faaliyete geçti” dedi.



Abdullahiyan, Kafkasya’daki sorunların çözümüne yönelik Türkiye’nin de dahil olduğu 3+3 müzakere formatı da dahil olmak üzere bölgesel işbirliğine yönelik görüşmeleri güçlü bir şekilde desteklediklerini kaydetti. Bayramov ise herhangi bir yanlış anlaşılmanın dostluk ve kardeşlik ortamında çözülmesi gerektiğini söyledi. Bakû’nun Tahran ile ilişkileri genişletmeye hazır olduğunu vurguladı.



"ŞAŞIRTICI VE ESEF VERİCİ"

Bir süredir Tahran-Bakû hattında gerilim patlak vermişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 27 Eylül’de Karabağ Savaşı’nın 1. yılında AA’ya verdiği demeçte, İran’a ait TIR’ların yasadışı şekilde işgalden kurtarılan Karabağ bölgesine gönderildiğini belirtmişti. Azerbaycan’ın, İran TIR’larını kontrol etmeye başlamasından hemen sonra İran’ın Azerbaycan sınırında tatbikatlara başladığına işaret etmişti. İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ise Aliyev’in ülkesiyle ilgili açıklamalarını “şaşırtıcı ve esef verici” şeklinde nitelendirerek İsrail’in bölgeye geldiğini ileri sürmüştü.



İRAN’DAN DEV TATBİKAT

Tahran ile uluslararası güçler arasında dikkatler bu ay sonu yeniden başlayacak nükleer görüşmelerdeyken İran, ülkenin güneyinde geniş çaplı tatbikata başladı. İran ordusu tatbikatın Hürmüz Boğazı, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nun diğer kısımlarının doğusundaki bir milyon kilometrekarelik bir alanı kapsadığını duyurdu. Tatbikat, Umman Denizi’nde ABD ve İran donanmaları arasındaki geçen hafta gündeme yansıyan petrol tankeri geriliminin ardından geldi.