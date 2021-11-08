Tahran-Bakû arasında diyalog
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran ile Bakû arasında son zamanlarda ortaya çıkan bazı yanlış anlaşılmaların iki ülke yetkililerinin bilgeliği sayesinde aşıldığını söyledi.
İran Dışişleri
açıklamasına göre, Abdullahiyan
ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı
Ceyhun Bayramov telefonda görüştü. İran ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve yakın ilişkilere
vurgu yapan Abdullahiyan, “Son
zamanlarda bazı yanlış anlaşılmaların yanı sıra ülkelerimizin dostane ilişkilerinden rahatsız olan bazı
çevreler de faaliyete geçti” dedi.
Abdullahiyan, Kafkasya’daki sorunların çözümüne yönelik Türkiye’nin de dahil olduğu
3+3 müzakere formatı da dahil olmak üzere bölgesel işbirliğine yönelik görüşmeleri güçlü
bir şekilde desteklediklerini kaydetti. Bayramov ise herhangi bir
yanlış anlaşılmanın dostluk ve
kardeşlik ortamında çözülmesi gerektiğini söyledi. Bakû’nun
Tahran ile ilişkileri genişletmeye
hazır olduğunu vurguladı.
"ŞAŞIRTICI VE ESEF VERİCİ"
Bir süredir Tahran-Bakû hattında gerilim patlak vermişti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 27 Eylül’de Karabağ
Savaşı’nın 1. yılında AA’ya verdiği demeçte, İran’a ait TIR’ların
yasadışı şekilde işgalden kurtarılan Karabağ bölgesine gönderildiğini belirtmişti. Azerbaycan’ın,
İran TIR’larını kontrol etmeye
başlamasından hemen sonra
İran’ın Azerbaycan sınırında tatbikatlara başladığına işaret etmişti. İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ise Aliyev’in ülkesiyle ilgili açıklamalarını “şaşırtıcı
ve esef verici” şeklinde nitelendirerek İsrail’in bölgeye geldiğini ileri sürmüştü.
İRAN’DAN DEV TATBİKAT
Tahran ile uluslararası güçler arasında dikkatler bu ay sonu yeniden başlayacak nükleer görüşmelerdeyken İran, ülkenin güneyinde geniş çaplı tatbikata başladı. İran ordusu tatbikatın Hürmüz Boğazı, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nun diğer kısımlarının doğusundaki bir milyon kilometrekarelik bir alanı kapsadığını duyurdu. Tatbikat, Umman Denizi’nde ABD ve İran donanmaları arasındaki geçen hafta gündeme yansıyan petrol tankeri geriliminin ardından geldi.
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