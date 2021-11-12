Tahran’dan Birleşik Arap Emirlikleri çıkışı
Uluslararası toplumla İran arasında ay sonunda Viyana’da yapılacak nükleer müzakereler öncesinde Tahran’dan diplomatik adımlar sürüyor.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) medyasına dayandırılan habere göre, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Abu Dabi’yle iletişime geçti. Bu çerçevede BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Nahyan’ı telefonla aradı. Reuters’ın aktardığı haberde, görüşmede ikili ilişkiler, işbirliği konularının ele alındığı kaydedildi. Temasın, Bin Zayid Nahyan’ın geçen salı İran’ın yakın müttefiki Şam’ı ziyareti sonrası gelmesi de dikkat çekti. Abdullahiyan müzakereler öncesinde ise hafta ortasında Alman ve Fransız mevkidaşlarıyla görüşmüştü.
KIZILDENİZ’DE TATBİKAT
Öte yandan İran’a baskıyı artıran Tel Aviv ile geçen yıl “ilişkileri normalleştirme” anlaşmasına imza atan BAE ve Bahreyn’in, İsrail ve ABD ile Kızıldeniz’de ortak deniz tatbikatına ilk kez katıldığı duyuruldu.
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