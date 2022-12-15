Tahtın varisi prenses hastanelik oldu

15 Aralık 2022 Perşembe, 15:40

Tayland'da tahtın sıradaki varisi Prenses Bajrakitiyabha'nın kalp sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

ABC News'in haberine göre, Kraliyet Sarayından yapılan açıklamada, 44 yaşındaki Prenses Bajrakitiyabha'nın ülkenin Nakhon Ratchasima kentindeki Pak Chong bölgesinde köpeklerini eğitirken bilincini kaybettiği doğrulandı.

Açıklamada, Bajrakitiyabha'nın "durumu stabil hale gelene kadar" yerel bir hastaneye kaldırıldığı, ardından kraliyet sağlık ekipleri eşliğinde helikopterle tedavi görmek için başkent Bangkok'taki King Chulalongkorn Memorial Hastanesine götürüldüğü belirtildi.

Prenses Bajrakitiyabha'nın, köpeklerini ordunun köpek şampiyonası için eğitme amacıyla Pak Chong'da olduğu aktarıldı.

Kralın resmi unvana sahip üç çocuğun en büyüğü olan Prenses Bajrakitiyabha'nın 1924 Saray Miras Yasası uyarınca tahtın sıradaki varisi olduğu biliniyor.

Prenses, geçen yıl orgeneral rütbesiyle Kraliyet Güvenlik Komutanlığı Kurmay Başkanlığına atanmıştı.