Tahtın varisi prenses hastanelik oldu
Tayland'da tahtın varisi prenses Bajrakitiyabha, kalp sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Tayland'da tahtın sıradaki varisi Prenses Bajrakitiyabha'nın kalp sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
ABC News'in haberine göre, Kraliyet Sarayından yapılan açıklamada, 44 yaşındaki Prenses Bajrakitiyabha'nın ülkenin Nakhon Ratchasima kentindeki Pak Chong bölgesinde köpeklerini eğitirken bilincini kaybettiği doğrulandı.
Açıklamada, Bajrakitiyabha'nın "durumu stabil hale gelene kadar" yerel bir hastaneye kaldırıldığı, ardından kraliyet sağlık ekipleri eşliğinde helikopterle tedavi görmek için başkent Bangkok'taki King Chulalongkorn Memorial Hastanesine götürüldüğü belirtildi.
Prenses Bajrakitiyabha'nın, köpeklerini ordunun köpek şampiyonası için eğitme amacıyla Pak Chong'da olduğu aktarıldı.
Kralın resmi unvana sahip üç çocuğun en büyüğü olan Prenses Bajrakitiyabha'nın 1924 Saray Miras Yasası uyarınca tahtın sıradaki varisi olduğu biliniyor.
Prenses, geçen yıl orgeneral rütbesiyle Kraliyet Güvenlik Komutanlığı Kurmay Başkanlığına atanmıştı.
Video Haberler
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'lileri kızdıracak İmamoğlu yorumu
- İmamoğlu davasında dikkat çeken ayrıntı!
- Dış basın karar hakkında ne yazdı?
- Rasim Ozan Kütahyalı Erdoğan'a yalvardı
- İmamoğlu davası ‘ahmak’tan ibaret değil
- 'Bu kararı aldıran zat...'
- Bir İmamoğlu tepkisi de Abdullah Gül'den
- Fed faiz kararını açıkladı
- Kylian Mbappe taraftardan özür diledi...
- İmamoğlu'ndan İstanbullulara çağrı!