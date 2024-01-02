Tahttan çekilmişti: Oğlunun 'evliliği için' iddiası

Yayınlanma: 02.01.2024 - 16:08

Güncelleme: 02.01.2024 - 16:08

Danimarka Kraliçesi II. Margrethe'nin yılbaşı konuşmasında tahttan çekileceğini açıklamasının ardından bu kararın neden alınmış olabileceği ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

The Telegraph'ın bir kraliyet uzmanına dayandırdığı haberinde, Kraliçe'nin 55 yaşındaki Veliaht Prens oğlu Frederik'in hakkındaki 'aldatma' iddialarının ardından oğlunun evliliğini kurtarmak için tahttan çekildiği ileri sürüldü. 52 yıldır tahtta olan II. Margrethe, son 500 yılda tahttan çekilme kararı alan ilk Danimarkalı kral ya da kraliçe olmuştu.

'KRALİÇE, PRENSES MARY'İ KAYBETMEKTEN KORKMUŞ OLABİLİR'

Veliaht Prens Frederik, 51 yaşındaki Avustralyalı Veliaht Prenses Mary ile evli. Frederik hakkında bir süredir Meksikalı oyuncu Genoveva Casanova ile ilişki yaşadığı yönünde iddialar var. Lecturas dergisi, kasım ayında Casanova ile Veliaht Prens'in İspanya'nın başkenti Madrid'de gezerken çekilen fotoğraflarını yayınlamış, ikilinin Picasso sergisini gezip birlikte akşam yemeği yediğini yazmıştı. Dergi aynı zamanda Veliaht Prens'i bundan bir gün sonra oyuncunun evinden çıkarken gösterdiğini söylediği fotoğrafları da yayınlamıştı. Casanova ise Frederik ile ilişki yaşadığı yönündeki iddiaları reddetmişti.

Prenses Mary, Noel için eşi olmadan Avustralya'ya giderek ailesini ziyaret ederken, Kraliçe'nin 'beklenmedik' kararının oğlunun evliliği ile ilgili olabileceği ileri sürüldü. 20 yılı aşkın süredir Danimarka Kraliyet Ailesi'ni takip eden yazar ve yorumcu Phil Dampier, "Kraliçe'nin oğlunun evliliğinin parçalanmasından ve kraliyet ailesinin Mary'i kaybetmesinden korktuğu için bu adımı atmış olması olası" değerlendirmesinde bulundu.

'BUNUN EVLİLİKLERİNİ KURTARACAĞINI DÜŞÜNMÜŞ OLABİLİR'

Kraliçe II. Margrethe'nin kararının 'ihanet' haberlerinden yalnızca birkaç ay sonra gelmiş olmasının 'olağandışı bir tesadüf' olduğunu savunan Dampier, Veliaht Prens ve Prenses'in iki hafta içinde yeni kral ve kraliçe ilan edileceğini ve bu duruma ayak uydurmak durumunda olduklarını söyledi. Dampier, "Kraliçe, bunun aralarındaki farkları onarıp evliliklerini kurtaracağını düşünüyor olabilir" diye konuştu.