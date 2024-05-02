Taksi şoförlerinden Uber'e dava: Milyonlarca dolar tazminat talep ediyorlar!

Yayınlanma: 02.05.2024 - 10:56

Güncelleme: 02.05.2024 - 11:51

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Uber'in Mayıs 2012-Mart 2018 döneminde başkent Londra'daki faaliyetleri hakkında Yüksek Mahkeme'de bugün toplu dava açılacak.

Yaklaşık 11 bin taksi şoförü, Uber'in taksi rezervasyon sistemini nasıl işlettiği konusunda toplu taşıma sistemi operatörü Transport for London'ı yanlış yönlendirdiği ve bu nedenle özel kiralama lisans kurallarını ihlal ettiğini iddia ediyor.

Sürücüler, dava yönetimi firması RGL Management aracılığıyla, taksici başına yaklaşık 25.000 sterline denk gelebilecek en az 250 milyon sterlinlik (10,131,995,000 TL) tazminat talebinde bulunuyor.

UBER NEYLE SUÇLANIYOR?

Uber'i, lisans almak için yürüttüğü faaliyetler konusunda Transport for London'ı (TfL) yanıltmakla ve böylece geleneksel siyah taksi şoförlerinin işlerini hukuka aykırı bir şekilde ellerinden alarak kazançlarına zarar vermekle suçluyorlar.

Uber bu iddiaları reddederek Londra'daki faaliyetlerinin yasal olduğunu ve TfL tarafından tam lisanslı olduğunu ileri sürüyor.

Uber'in Mayıs 2012'den Mart 2018'e kadar olan faaliyetlerini kapsayan davanın, bugün Yüksek Mahkeme'de açılması bekleniyor.

UBER'İN LİSANSI YENİLENMEMİŞTİ

Bu dava, Uber'in Londra'da karşılaştığı bir dizi yasal ve düzenleyici engelin sonuncusu. TfL 2017 yılında, kamu güvenliği ve emniyetini etkileyen kurumsal sorumluluk eksikliğini gerekçe göstererek Uber'in lisansını yenilemeyi reddetmişti.

Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi geçmişteki hatalar için özür dileyip karara itiraz etse de, Uber'in başarılı bir şekilde temyize gitmesi ve Eylül 2022 sonunda sona erecek olan lisansını yenilemesi 2019'u buldu.

Uber küresel çapta da benzer zorluklarla karşılaştı. Örneğin, bu yılın başlarında Uber Avustralya'da önemli bir uzlaşmaya vararak, Uber'in agresif pazara giriş taktikleri nedeniyle gelir kaybına uğradığını iddia eden 8 binden fazla taksi ve kiralık araç işletmecisi ve sürücüsünün taleplerini karşılamak için 271,8 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Ayrıca, Aralık 2023'te Uber, Fransa'da Paris ticaret mahkemesinin şirketin haksız rekabet uygulamalarında bulunmadığına karar verdiği bir davayı kazandı.

2009'da kurulan San Francisco merkezli Uber, şu anda dünya çapında yaklaşık 70 ülkede ve 10.000'den fazla şehirde faaliyet gösteriyor.