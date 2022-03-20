Taliban, Afganistan bayrağını resmen yasakladı

20 Mart 2022 Pazar, 19:41

Taliban, bugün yayımladığı kararnameyle, Afganistan'daki tüm hükümet kurumlarının ve yurt dışındaki tüm temsilciliklerin beyaz üstüne siyah renkle İslami yazının olduğu Taliban bayrağını kullanmak zorunda olduğunu ilan etti.

Taliban yetkililerinin üç renkli Afgan bayrağıyla kamusal etkinliklerde boy göstermeyeceğine izin verilmeyeceği belirtildi.

ÜLKENİN İSMİ DEĞİŞMİŞTİ

Taliban bayrağında "Allah'tan başka ilâh bulunmadığına ve Hz. Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna gönülden inanır, sözle de ifade ederim" anlamına gelen kelime-i şahadet yazıyor.

Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Taliban hükümeti, aralık ayında ülkenin ismini Afganistan İslam Emirliği olarak değiştirdiğini açıklamıştı.