Taliban, Afganistan bayrağını resmen yasakladı

ABD'nin çekilmesiyle Ağustos 2021'de Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, bugün bir kararname yayımlayarak uluslararası toplumun tanıdığı üç renkli Afgan bayrağını resmen yasaklandığını duyurdu. Kararnameye göre Afgan bayrağının yerini İslamcı örgütün İslami Emirlik bayrağı aldı.

cumhuriyet.com.tr
20 Mart 2022 Pazar, 19:41
Taliban, Afganistan bayrağını resmen yasakladı
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Taliban, bugün yayımladığı kararnameyle, Afganistan'daki tüm hükümet kurumlarının ve yurt dışındaki tüm temsilciliklerin beyaz üstüne siyah renkle İslami yazının olduğu Taliban bayrağını kullanmak zorunda olduğunu ilan etti.

Taliban yetkililerinin üç renkli Afgan bayrağıyla kamusal etkinliklerde boy göstermeyeceğine izin verilmeyeceği belirtildi.

ÜLKENİN İSMİ DEĞİŞMİŞTİ

Taliban bayrağında "Allah'tan başka ilâh bulunmadığına ve Hz. Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna gönülden inanır, sözle de ifade ederim" anlamına gelen kelime-i şahadet yazıyor.

Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Taliban hükümeti, aralık ayında ülkenin ismini Afganistan İslam Emirliği olarak değiştirdiğini açıklamıştı.



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