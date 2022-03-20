Taliban, Afganistan bayrağını resmen yasakladı
ABD'nin çekilmesiyle Ağustos 2021'de Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, bugün bir kararname yayımlayarak uluslararası toplumun tanıdığı üç renkli Afgan bayrağını resmen yasaklandığını duyurdu. Kararnameye göre Afgan bayrağının yerini İslamcı örgütün İslami Emirlik bayrağı aldı.
Taliban, bugün yayımladığı kararnameyle, Afganistan'daki tüm hükümet kurumlarının ve yurt dışındaki tüm temsilciliklerin beyaz üstüne siyah renkle İslami yazının olduğu Taliban bayrağını kullanmak zorunda olduğunu ilan etti.
Taliban yetkililerinin üç renkli Afgan bayrağıyla kamusal etkinliklerde boy göstermeyeceğine izin verilmeyeceği belirtildi.
ÜLKENİN İSMİ DEĞİŞMİŞTİ
Taliban bayrağında "Allah'tan başka ilâh bulunmadığına ve Hz. Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna gönülden inanır, sözle de ifade ederim" anlamına gelen kelime-i şahadet yazıyor.
Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Taliban hükümeti, aralık ayında ülkenin ismini Afganistan İslam Emirliği olarak değiştirdiğini açıklamıştı.
İlgili Haberler
- Antalya Diplomasi Forumu’na katıldı: Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili, Çavuşoğlu ile görüştü
- Taliban ve Pakistan arasında çatışma
- İYİ Partili Çıray: 'İktidar yancılarının Tarkan'a verdikleri tepki, zihinsel kapasitelerinin Taliban kadar olduğunu gösteriyor'
Video Haberler
- Dünya Mutluluk Günü'ne kahkaha yogalı kutlama
- Isparta'da doktora darp şüphelisi serbest
- Köprüden geçen köpeğe güvenlik konvoyu
- Çığdan kapanan mahalle yolu kar tünelleriyle açıldı
- Fethiye'de orman yangını
- İtfaiye eri, göletten kurtardığı köpeği montuyla ısıttı
- Van'da yolcu minibüsü, istinat duvarını aşıp devrildi: Ç
- Ukrayna'da 71 yetim bebek çatışma bölgesinden kurtarıldı
- Murat Bakan: Nükleer için ellerini ovuşturan AKP, yıllar
- Boğaz'da kar bulutlarının etkileyici geçişi kameralarda
En Çok Okunan Haberler
- Tayvanlıların favori yabancı ülkesi belli oldu
- Porsche ve Apple işbirliği yolda
- Babadan devraldığı 59 yıllık kokuları özveriyle üretiyor
- Uzmanı uyardı: 'Göz basıncındaki' değişime dikkat!
- Hollanda Başbakanı Rutte Ankara'ya gidiyor
- ABD, Ukrayna’ya hangi silahları gönderecek?
- Uzmanından 'uyku apnesi' uyarısı
- Çocuklarda sağlık 'dişten' başlıyor
- Sıvı Yağ Fiyatları Nereden Nereye Geldi?
- Şekerleme ve Alzheimer ilişkisi: Gündüz uykusuna dikkat