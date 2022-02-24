Taliban ve Pakistan arasında çatışma
Taliban ve Pakistan güvenlik güçleri arasında, sınır kapısında çatışma çıktı. Çatışmada 1 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı iddia edildi.
Afganistan ile Pakistan arasında bulunan Spin Boldak Sınır Kapısı bölgesinde, ülkede yönetimi ele geçiren Taliban örgütü ile Pakistan güvenlik güçleri çatıştı.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, kişisel Twitter hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı.
KAPSAMLI ARAŞTIRMA YAPILACAK
İlk ateşin Pakistan güçlerince açıldığını öne süren Mücahid, "Her iki tarafın liderleri bilgilendirildi ve durum şu an kontrol altında. Bu olayın neden meydana geldiğine yönelik kapsamlı bir araştırma yapacağız" ifadelerini kullandı.
Mücahid, ölü ve yaralı bilgisini paylaşmadı.
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