İYİ Partili Çıray: 'İktidar yancılarının Tarkan'a verdikleri tepki, zihinsel kapasitelerinin Taliban kadar olduğunu gösteriyor'
Tarkan'ın, 'Geççek' ismi verilen yeni şarkısı 17 Şubat Perşembe akşamı yayımlandı. Kısa sürede sözleriyle dikkat çeken şarkı, sosyal medyanın gündemine oturdu. 'Geççek', iktidara yakın isimler tarafından eleştirilirken; İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'dan Tarkan'ı hedef alanlara yanıt geldi. Çıray, "Zihinsel kapasiteleri Taliban kadar" dedi.
Ünlü sanatçı Tarkan'ın merakla beklenen şarkısı Geççek, 17 Şubat Perşembe akşamı saat 21.00’de ilk defa yayımlandı. YouTube'da paylaşılan ‘Geççek’ şarkısının sözleri ve klibi, yayımlandıktan kısa bir süre sonra Twitter’da gündem oldu. #Tarkan ve #Geççek etiketileri, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralara yerleşti.
Birçok insan, şarkıda yer alan sözlerin politik anlamlar taşıdığını düşündüklerini ifade etti.
Tarkan, şarkıdaki sözler gerekçe gösterilerek iktidara yakın isimler tarafından hedef alınırken; 'Geççek', aralarına siyasi ve ünlü isimlerin de dahil olduğu birçok kişiden ise tam not aldı.
"ZİHİNSEL KAPASİTELERİ TALİBAN KADAR"
Tartışmalar sürerken; İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray’dan da konuya ilişkin bir paylaşım geldi.
Çıray, iktidar kanadından Tarkan ve şarkısı ‘Geççek’e gelen tepkilere ilişkin olarak, "İktidar yancılarının Tarkan’a verdikleri tepki zihinsel kapasitelerinin Taliban kadar olduğunu gösteriyor" yorumunu yaptı.
Çıray Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“İktidar yancılarının, Geççek şarkısına ve Türk milletinin sevdiği şarkıcı Tarkan'a verdikleri bu tepki, zihinsel kapasitelerinin Taliban kadar olduğunu gösteriyor.”
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